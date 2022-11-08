«Звук и тишина Востока»: кружащиеся дервиши, колыбельные и медитации на кровати

В рамках фестиваля DAIRAFEST, посвящённого культурам Востока, вы увидите кружащихся дервишей, сможете послушать, лёжа на кровати, восточные колыбельные, пройдёте через галерею ковров. Обещают иммерсивность и интерактив.



Фото: dairafest.com/ Поделиться Поделиться





Аудиовизуальная выставка развернётся в нескольких павильонах, где посетителя обещают то погружать в сон, то перемещать в центр танца дервишей, то отправлять в сад грёз или настраивать на медитацию. Как говорится, если вы не можете поехать в отпуск, отпуск приедет к вам.



На проекте обещают «звуковой коридор», возможность полежать на кровати, слушая колыбельные и «треугольную призму тишины». Центром экспозиции станет павильон для медитации с 40-метровой круговой видеопанорамой. Там, как обещают организаторы, вы сможете провести несколько часов (!) среди кружащихся суфиев и исполнителей гурджиевского балета.



Проекты, связанные с темой снов и туманными иллюзиями, популярны в России в последние годы. Иммерсивно-перформативная составляющая, которая ещё недавно была в выставочных и театральных проектах средством заострения содержания и даже провокации, теперь работает на телесный комфорт и приятную иллюзорность. Именно комфортом, сенсорной многогранностью и гарантированной фотогеничностью современные иммерсивные проекты отличаются от того, что предлагают традиционные институции. Музеи, в залах которых мало мест, где можно сесть и отдохнуть, театры, где не пускают в зал после третьего звонка и откуда неприлично выходить во время действия, на запрос о комфорте отвечают более консервативно. Когда-то иммерсивность предполагала ещё больший дискомфорт, но проекты вроде «Звуков и тишины Востока» показывают, что актуальный интерактив вполне приятен.



Фото: dairafest.com/ Поделиться Поделиться





В общем, за синтезом ощущений и впечатлений, рилсами для соцсетей и «восточным» настроем на выставку точно можно идти.

Выставка «Звук и тишина Востока» пройдёт в культурном квартале «Брусницын» с 11 ноября по 7 декабря 2022. Что еще будет на фестивале DAIRAFEST, смотрите по ссылке.

16+

Анастасия Семенович

