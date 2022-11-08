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    «Ъ»: Минобороны поддержало идею ввести в школах военную подготовку

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    Российское Минобороны поддержало предложение Сергея Миронова, лидера партии «Справедливой России — За правду» (СРЗП), ввести начальную военную подготовку для учащихся школ, колледжей и техникумов. Об этом 8 ноября пишет «Коммерсантъ». В ответе начальника генштаба Валерия Герасимова подчёркивается «актуальность рассматриваемого вопроса».

    Министерство готово участвовать в работе по изменению законодательства. Миронов предложил сочетать техническую подготовку (огневая подготовка, тактика военных действий) с медицинской и психологической, что, по его мнению, поможет дать работу десяткам тысяч людей. В Минобороны считают, что преподавателям нужна будет профессиональная переподготовка, а доукомплектовать штаты можно бывшими контрактниками, в первую очередь участниками боевых действий. Время обучения, по мнению представителей ведомства, должно составить не менее 140 часов за последние два года учёбы.

    Инициативу СРЗП поддержали и в других фракциях Госдумы, в том числе в «Единой России», а также вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

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