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    Глобальная польза. Минпросвещения проверит учебники и пособия на предмет запрещенного

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    Процесс утверждения учебников и пособий будет замкнут на Минпросвещения. Это будет необходимо для попадания в федеральный список. Ведомство подготовило соответствующие нормативные акты, сообщают «Ведомости».

    Экспертиза учебных пособий, как сообщает издание, будет осуществляться работающим при министерстве научно-методическим советом по учебникам. В него должны входить чиновники различного уровня, представители общественных и некоммерческих организаций. В том числе, научных и образовательных.

    Членам совета дадут месяц на оценку учебника, сообщает издание. При этом предварительная экспертиза может быть проведена по желанию правообладателя учебного пособия. Научно-методический совет, в свою очередь, сможет передавать учебники на государственную экспертизу.

    Чтобы пройти сквозь фильтр экспертов, учебники и пособия должны развивать не только мотивацию к обучению, но и критическое мышление. Помимо этого, учебники должны формировать гражданскую идентичность и отражать вклад российских деятелей в определенные области знаний. Подобные требования были и раньше. Однако, сейчас добавлены новые.

    Речь, как сообщают «Ведомости», идет о правильности отображения границы России и субъектов Федерации, а также об отсутствии ЛГБТ-пропаганды. Также в учебнике не должно быть призывов к самоубийству, курению табака и асоциальному поведению.

    При этом, учебники не из федерального списка могут использоваться в образовательных учреждениях. Они в любом случае должны соответствовать Федеральным государственным образовательным стандартам. Главное отличие – их невозможно закупить из бюджетных средств.

    «Начиная с 1990-х годов прошлого века, правовое регулирование вопросов, связанных с допуском учебников в обучении детей, последовательно либерализировалось и деградировало, зачастую для обучения предлагались учебники и учебные пособия, содержащие положения, прямо противоречащие Конституции», – цитируют «Ведомости» ответ Минпросвещения.

    В ведомстве при этом отмечают, что научно-методический совет будет смотреть на учебники, в первую очередь, с точки зрения «общественной пользы».

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