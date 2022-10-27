Десятки гендеров и гей-парады. Путин считает, что Запад может внедрять в своем обществе новомодные тенденции, но не навязывать их другим

Страны Запада могут внедрять у себя новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов, но нельзя требовать их от других. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».



«Если западные элиты полагают, что могут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов — так тому и быть, пусть делают, что хотят. Чего они не могут требовать от других — следовать в том же направлении», — сказал он.

