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    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступает на Валдае

    Десятки гендеров и гей-парады. Путин считает, что Запад может внедрять в своем обществе новомодные тенденции, но не навязывать их другим

    1831
    15 комментариев

    Страны Запада могут внедрять у себя новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов, но нельзя требовать их от других. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    «Если западные элиты полагают, что могут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов — так тому и быть, пусть делают, что хотят. Чего они не могут требовать от других — следовать в том же направлении», — сказал он.

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    Комментарии 15

    26586993727 Окт 2022 в 18:49
    Его кто нибудь заставлял идти на гей парад?!! Однако
    +3−0
    Gensekoonpanvrotukra27 Окт 2022 в 18:07
    Всё пропальщики а вы ещё и садомиты,судя по комментариям
    +1−8
    Dazdraperma27 Окт 2022 в 18:02
    Все вышеперечисленные сурово негодуют
    +0−9
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