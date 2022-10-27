«Алмаз-Антей» пообещал выпустить около 1000 квадрокоптеров до конца года

В концерне отметили, что серийное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для гражданского рынка стартовало в Петербурге на площадке Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховского завода. Первые 400 изделий соберут в ноябре.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал серийное производство квадрокоптеров. До конца текущего года выпустят около тысячи дронов, цена которых будет «значительно ниже зарубежных аналогов». Об этом 27 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе добавили, что за основу проекта был взят наиболее востребованный функционал, удобный даже для начинающего пользователя. Запустить продажи БПЛА планируют до конца года.

В аппаратах используются российские материалы, они имеют высокую прочность и могут быть задействованы при сильных ветрах и отрицательных температурах. Их можно заряжать как от обычной розетки, так и от аккумулятора автомобиля.

В 2023 году, добавили в компании, запланировано расширение линейки и наращивание производства БПЛА этого типа.