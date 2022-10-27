    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, зап

    763мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.43eur61.57

    «Алмаз-Антей» пообещал выпустить около 1000 квадрокоптеров до конца года

    1944
    12 комментариев

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал серийное производство квадрокоптеров. До конца текущего года выпустят около тысячи дронов, цена которых будет «значительно ниже зарубежных аналогов». Об этом 27 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

    В концерне отметили, что серийное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для гражданского рынка стартовало в Петербурге на площадке Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховского завода. Первые 400 изделий соберут в ноябре.

    В пресс-службе добавили, что за основу проекта был взят наиболее востребованный функционал, удобный даже для начинающего пользователя. Запустить продажи БПЛА планируют до конца года.

    В аппаратах используются российские материалы, они имеют высокую прочность и могут быть задействованы при сильных ветрах и отрицательных температурах. Их можно заряжать как от обычной розетки, так и от аккумулятора автомобиля.

    В 2023 году, добавили в компании, запланировано расширение линейки и наращивание производства БПЛА этого типа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    Kот Ученый27 Окт 2022 в 12:48
    Целиком будут китайские или иранские, или только комплектующие?
    +0−0
    Инкогнито202127 Окт 2022 в 12:46
    как им не стыдно в конце октября делать такие заявления???
    +0−0
    ***_12327 Окт 2022 в 12:45
    Какой отечественный процессор?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close