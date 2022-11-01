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    29 ноября — круглый стол «Надо меньше пить? Проблема алкоголизма и ее решение»

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    По данным ВОЗ, в мире более 140 млн человек страдают от алкоголизма, при этом большая часть из них никак не лечится. По итогам 2021 года Минздрав насчитал около 1,2 млн человек с синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы. Россия вообще долгое время считалась одной из стран, где люди пьют больше всего в мире, но за последние годы тенденция изменилась, и алкоголя стали употреблять меньше — так, с 2008 года оно сократилось на 40%. Есть и «тихие» алкоголики, в статистику не попадающие — по оценке Минздрава до 30% людей выпивают каждый день одну рюмку крепкого алкоголя или его эквивалент. Где граница между «употреблением» и «злоупотреблением» и что с этим делать — обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — В какой момент человек или его близкие могут понять, что это алкоголизм? Как понять, есть ли заболевание?

    — Существует ли безопасная доза или частота употребления алкоголя?

    — Какова статистика алкоголизма? Растет ли количество заболевших? Стали ли люди активнее обращаться к наркологам?

    — Есть ли разница между мужским и женским алкоголизмом?

    — К каким последствиям для здоровья приводит алкоголизм? Можно ли их компенсировать, если бросить пить?

    — Какие методы лечения алкоголизма сейчас используются? Как долго идет процесс лечения? Насколько оно эффективно?

    — В каком случае может потребоваться стационарное лечение?

    — Как вы оцениваете систему наркологической помощи людям? Чего ей не хватает, чтобы быть более эффективной?

    — Как долго должна продолжаться реабилитация?

    — Существуют ли методики, которые позволяют вылечить человека без его ведома? Или это сплошное шарлатанство?

    Приглашаем к участию: врачей наркологов, психиатров, терапевтов, психологов, представителей реабилитационных центров и т.п.

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

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