16 ноября — круглый стол: «Кариес — болезнь 21-го века: можно ли прожить без дырок в зубах?»

Кариес — наверное, единственное заболевание, которое встречается почти у 100% населения Земли. Хотя бы раз в жизни каждый из нас залечивал «дырку» в зубе. Найти человека без единой пломбы, наверное, можно, но это будут единичные экземпляры, достойные изучения стоматологами. Почему кариес стал болезнью и 20, и 21 века — обсудим на круглом столе.



Вопросы к обсуждению:



— Почему возникает кариес? Какие факторы влияют на появление заболевания чаще всего?

