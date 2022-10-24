16 ноября — круглый стол: «Кариес — болезнь 21-го века: можно ли прожить без дырок в зубах?»

Кариес — наверное, единственное заболевание, которое встречается почти у 100% населения Земли. Хотя бы раз в жизни каждый из нас залечивал «дырку» в зубе. Найти человека без единой пломбы, наверное, можно, но это будут единичные экземпляры, достойные изучения стоматологами. Почему кариес стал болезнью и 20, и 21 века — обсудим на круглом столе.
Вопросы к обсуждению:
— Почему возникает кариес? Какие факторы влияют на появление заболевания чаще всего?
— Какую роль играет гигиена? Почему даже те, кто чистит зубы, все равно их лечат?
— Как диагностируется кариес? Как быстро он развивается?
— Современные методы лечения кариеса. Почему иногда приходится «перелечивать» зуб? Насколько надежны пломбы
— Чем грозит не вылеченный вовремя зуб? Какие осложнения могут возникнуть?
— Как часто нужно ходить к стоматологу, чтобы не пропустить начальную стадию кариеса? Какие меры профилактики еще нужны?
— Может ли появиться «волшебное» средство от кариеса, которое избавит человечество от него навсегда?
Приглашаем к участию врачей стоматологов, руководителей стоматологических клиник, производителей средств для гигиены полости рта.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru