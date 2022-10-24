15 ноября — круглый стол «Работа по профессии: куда пойти учиться, чтобы её потом найти»

На круглом столе обсудим с представителями вузов и работодателями, куда идти учиться, чтобы потом стать востребованным специалистом и работать по профессии.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

• Почему людям сложно найти работу по профессии: это связано с переизбытком выпускников, недостаточностью компетенций, нехваткой рабочих мест?



• Как меняется картина по специальностям в вузах — есть ли такие, которые перестают набирать из-за невостребованности работодателями?

