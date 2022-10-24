    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-з

    761мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.2eur59.84

    15 ноября — круглый стол «Работа по профессии: куда пойти учиться, чтобы её потом найти»

    416

    На круглом столе обсудим с представителями вузов и работодателями, куда идти учиться, чтобы потом стать востребованным специалистом и работать по профессии.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Почему людям сложно найти работу по профессии: это связано с переизбытком выпускников, недостаточностью компетенций, нехваткой рабочих мест?

    • Как меняется картина по специальностям в вузах — есть ли такие, которые перестают набирать из-за невостребованности работодателями?

    • Каких специальностей не хватает в вузах, каких специалистов не хватает — взгляд работодателей

    • Высшее или среднее: может ли колледж стать альтернативой вузу с точки зрения эффективности дальнейшего трудоустройства. Какие профессии востребованы в среднем профессиональном образовании?

    • Как молодой специалист сможет стать самодостаточным и принести пользу работодателю и стране в целом? Может ли вуз или ссуз дать необходимые и актуальные знания?

    • Какие направления сотрудничества между вузами и компаниями, предприятиями развиваются: партнерские магистратуры, базовые кафедры и другие формы сотрудничества

    • Какие возможности для переобучения сегодня существуют? Можно ли найти «свою» профессию после 40 и стать в ней успешным?

    По данным HH.ru, около 69% соискателей из Северо-Западного федерального округа (СЗФО) считают поиск работы по профессии сложной задачей. Сложнее всего, по данным экспертов, искать работу представителям сферы добычи сырья, консалтинга, искусства и развлечений, юристам и страховщикам, также непросто в сельском хозяйстве, науке и образовании

    Не испытывают сложностей в работе по профессии представители сферы розничной торговли, продаж, медицины и фармацевтики, а также строительства и недвижимости.

    К участию в круглом столе приглашаются представители вузов, ссузов представители работодателей из разных сфер, карьерных консультантов и специалистов по профориентации.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте«Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00/ 15 ноября 2022 года

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close