15 ноября — круглый стол «Работа по профессии: куда пойти учиться, чтобы её потом найти»

На круглом столе обсудим с представителями вузов и работодателями, куда идти учиться, чтобы потом стать востребованным специалистом и работать по профессии.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
• Почему людям сложно найти работу по профессии: это связано с переизбытком выпускников, недостаточностью компетенций, нехваткой рабочих мест?
• Как меняется картина по специальностям в вузах — есть ли такие, которые перестают набирать из-за невостребованности работодателями?
• Каких специальностей не хватает в вузах, каких специалистов не хватает — взгляд работодателей
• Высшее или среднее: может ли колледж стать альтернативой вузу с точки зрения эффективности дальнейшего трудоустройства. Какие профессии востребованы в среднем профессиональном образовании?
• Как молодой специалист сможет стать самодостаточным и принести пользу работодателю и стране в целом? Может ли вуз или ссуз дать необходимые и актуальные знания?
• Какие направления сотрудничества между вузами и компаниями, предприятиями развиваются: партнерские магистратуры, базовые кафедры и другие формы сотрудничества
• Какие возможности для переобучения сегодня существуют? Можно ли найти «свою» профессию после 40 и стать в ней успешным?
По данным HH.ru, около 69% соискателей из Северо-Западного федерального округа (СЗФО) считают поиск работы по профессии сложной задачей. Сложнее всего, по данным экспертов, искать работу представителям сферы добычи сырья, консалтинга, искусства и развлечений, юристам и страховщикам, также непросто в сельском хозяйстве, науке и образовании
Не испытывают сложностей в работе по профессии представители сферы розничной торговли, продаж, медицины и фармацевтики, а также строительства и недвижимости.
К участию в круглом столе приглашаются представители вузов, ссузов представители работодателей из разных сфер, карьерных консультантов и специалистов по профориентации.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте«Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00/ 15 ноября 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru