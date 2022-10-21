9 ноября — круглый стол «Трудности перехода: Как российские IT-компании преодолевают зависимость бизнеса от западного ПО»

Перед российскими IT-компаниями стоит задача не только заполнить пробелы, оставшиеся после ухода западных компаний, но и убедить рынок в том, что они способны создавать продукцию не хуже, а может, и лучше. Об особенностях импортозамещения в сфере IT и маркетинге российского ПО и оборудования поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- В каких отраслях потребность в замене импортного на российское ПО наиболее заметна? В каких отраслях возникли проблемы из-за ухода западных вендоров?
- Существует ли у российского бизнеса недоверие к российскому ПО?
- Сформировались ли уже сильные бренды на российском IT-рынке? Что им позволило стать заметными фигурами?
- Будет ли российская IT-отрасль развиваться в отсутствии конкуренции с западными компаниями? Или конкуренция все равно будет присутствовать?
- Какие основные запросы сейчас есть у российских компаний к IT-отрасли? Мнение заказчика
- Какие пути развития российского IT вы видите, будет ли происходить дальнейшая консолидация рынка? Нужна ли она?
Уход крупных западных вендоров оказал значительное влияние на работу всего российского бизнеса: от ретейла до крупных промышленных производств. Быстрая цифровизация, которой так гордились все отрасли экономики, строилась, как правило, на западных решениях, часть из них продолжает работать и сейчас.
К участию в круглом столе приглашаются IT-компании, представители других отраслей бизнеса, которых активно коснулась цифровизация: ретейл, банки, образование
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 9 ноября 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212–56–91, margarita.k@fontanka.ru