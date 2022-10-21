9 ноября — круглый стол «Трудности перехода: Как российские IT-компании преодолевают зависимость бизнеса от западного ПО»

Перед российскими IT-компаниями стоит задача не только заполнить пробелы, оставшиеся после ухода западных компаний, но и убедить рынок в том, что они способны создавать продукцию не хуже, а может, и лучше. Об особенностях импортозамещения в сфере IT и маркетинге российского ПО и оборудования поговорим на круглом столе.

Уход крупных западных вендоров оказал значительное влияние на работу всего российского бизнеса: от ретейла до крупных промышленных производств. Быстрая цифровизация, которой так гордились все отрасли экономики, строилась, как правило, на западных решениях, часть из них продолжает работать и сейчас.



К участию в круглом столе приглашаются IT-компании, представители других отраслей бизнеса, которых активно коснулась цифровизация: ретейл, банки, образование



По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

