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    9 ноября — круглый стол «Трудности перехода: Как российские IT-компании преодолевают зависимость бизнеса от западного ПО»

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    Перед российскими IT-компаниями стоит задача не только заполнить пробелы, оставшиеся после ухода западных компаний, но и убедить рынок в том, что они способны создавать продукцию не хуже, а может, и лучше. Об особенностях импортозамещения в сфере IT и маркетинге российского ПО и оборудования поговорим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • В каких отраслях потребность в замене импортного на российское ПО наиболее заметна? В каких отраслях возникли проблемы из-за ухода западных вендоров?
    • Существует ли у российского бизнеса недоверие к российскому ПО?
    • Сформировались ли уже сильные бренды на российском IT-рынке? Что им позволило стать заметными фигурами?
    • Будет ли российская IT-отрасль развиваться в отсутствии конкуренции с западными компаниями? Или конкуренция все равно будет присутствовать?
    • Какие основные запросы сейчас есть у российских компаний к IT-отрасли? Мнение заказчика
    • Какие пути развития российского IT вы видите, будет ли происходить дальнейшая консолидация рынка? Нужна ли она?

    Уход крупных западных вендоров оказал значительное влияние на работу всего российского бизнеса: от ретейла до крупных промышленных производств. Быстрая цифровизация, которой так гордились все отрасли экономики, строилась, как правило, на западных решениях, часть из них продолжает работать и сейчас.

    К участию в круглом столе приглашаются IT-компании, представители других отраслей бизнеса, которых активно коснулась цифровизация: ретейл, банки, образование

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 9 ноября 2022 года

    По вопросам участия обращаться:

    Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212–56–91, margarita.k@fontanka.ru

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