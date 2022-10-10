Убийца-рецидивист пойман в Ленобласти. Он, предположительно, зарезал молодую учительницу, а машину сжёг

Полицейские Бокситогорского района Ленинградской области в воскресенье задержали убийцу-рецидивиста. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Поиски начались в субботу, после того, как ночью поступило заявление от 52-летней женщины. У неё пропала 24-летняя дочь, работающая учителем в коррекционной школе-интернате. Девушка ушла из дома и не вернулась.
Как оказалось, она погибла. Подозреваемого опергруппа задержала 9 октября. Это 50-летний неработающий мужчина, у него несколько судимостей, в том числе за убийство.
Полиция предполагает, что трагедия произошла вечером 7 октября в салоне «Лады Калины» на 369-м километре автодороги «Вологда — Новая Ладога». Мужчина и девушка повздорили, он ударил её ножом, и она умерла. Тело он сбросил в придорожную канаву и уехал. А чуть позже сжёг «Ладу» в деревне Подборовье, в Центральном переулке, 4, — чтобы скрыть следы преступления.
Мужчину передали в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 1, УК РФ. Убийство.