Убийца-рецидивист пойман в Ленобласти. Он, предположительно, зарезал молодую учительницу, а машину сжёг

Полицейские Бокситогорского района Ленинградской области в воскресенье задержали убийцу-рецидивиста. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.



Поиски начались в субботу, после того, как ночью поступило заявление от 52-летней женщины. У неё пропала 24-летняя дочь, работающая учителем в коррекционной школе-интернате. Девушка ушла из дома и не вернулась.



Как оказалось, она погибла. Подозреваемого опергруппа задержала 9 октября. Это 50-летний неработающий мужчина, у него несколько судимостей, в том числе за убийство.

