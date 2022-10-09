Петербург в деталях: дореволюционная реклама, стеклянные кирпичи и кони во дворах

Знакомство с бытом обычных жителей Петербурга рубежа XIX и XX веков предлагаем начать со знаменитых «дворов-колодцев». Два их типичных представителя прячутся за аркой дома на набережной Карповки, 8. Прогуляйтесь по переходам до самого конца и не забывайте поднимать голову вверх, чтобы почувствовать себя… на дне.

Эти дворы — не такое уж загадочное явление. Во второй половине XIX века в городе начался строительный бум — домовладельцы возводили высокие (по тем меркам) пяти-, шести- и семиэтажные доходные дома и пытались извлечь как можно больше прибыли, целиком застраивая участки. Устройство «колодцев» попросту позволяло им увеличить в доме число квартир — ведь так свет поступал в большее число комнат.

Справедливости ради стоит сказать: жуткие узкие дворы появлялись не только из вредности домовладельцев. На то было разрешение строительного устава, утвержденного правительством в середине XIX века и действовавшего вплоть до революции. По документу минимально допустимое расстояние между двумя каменными стенами было равно двум аршинам. Это всего 4,26 метра в переводе на современные мерки.