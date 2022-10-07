В Колпино в сгоревшем доме нашли тело хозяина

Житель Колпино приехал на дачу и нашел мертвого соседа в сгоревшем доме.



В полицию 38-летний петербуржец позвонил накануне около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 7 октября. Он, по предварительной информации, сообщил о том, что приехал в СНТ в поселке Понтонный и увидел, что соседний дом сгорел. А в нем лежит тело.



Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла на месте обугленные останки, которые, предположительно, принадлежат проживавшему в доме 49-летнему ранее судимому мужчине.

