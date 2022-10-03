74.RU: Скончался мобилизованный из Челябинской области, причиной могла стать драка

Житель Челябинской области, призванный в рамках частичной мобилизации, скончался. Об этом 3 октября пишет портал 74.RU со ссылкой на уполномоченного по правам человека по региону Юлию Сударенко.



«Ситуация нам известна. Мы находимся во взаимодействии с органами следствия Челябинской области. В настоящее время проводится доследственная проверка», — сообщили изданию в аппарате омбудсмена.



По неподтвержденной информации, 44-летний мужчина умер 30 сентября якобы от травм, полученных ночью 28-го числа в результате драки с другим мобилизованным в автобусе на территории Еланского гарнизона (Свердловская область). Следственные органы от комментариев пока воздерживаются.