74.RU: Скончался мобилизованный из Челябинской области, причиной могла стать драка

Житель Челябинской области, призванный в рамках частичной мобилизации, скончался. Об этом 3 октября пишет портал 74.RU со ссылкой на уполномоченного по правам человека по региону Юлию Сударенко.
«Ситуация нам известна. Мы находимся во взаимодействии с органами следствия Челябинской области. В настоящее время проводится доследственная проверка», — сообщили изданию в аппарате омбудсмена.
По неподтвержденной информации, 44-летний мужчина умер 30 сентября якобы от травм, полученных ночью 28-го числа в результате драки с другим мобилизованным в автобусе на территории Еланского гарнизона (Свердловская область). Следственные органы от комментариев пока воздерживаются.
Днем в понедельник свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова подтвердила журналистам E1.RU, что в Елани скончались двое мобилизованных из Курганской области. Смерть одного из них может быть связана с эпилепсией на фоне алкогольного отравления. Расследование ведут следователи военно-следственного управления Еланского гарнизона.
Говорилось и о третьем случае, однако омбудсмен «не подтвердила, но и не опровергла сообщение». 74.RU полагает, что речь как раз и идет о челябинце.
Кроме того, известно о смерти одного из мобилизованных в Новосибирском высшем военном командном училище. По данным регионального омбудсмена Нины Шалабаевой, мужчина умер во сне, пишет портал NGS. Причины произошедшего устанавливаются.