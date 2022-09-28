26 октября — круглый стол «Мы все заместили: где строительная отрасль ищет и находит материалы и оборудование»

Вместе с логистическими проблемами и ростом цен это несколько осложнило жизнь игрокам строительного рынка. Насколько успешно продвинулось импортозамещение в строительной отрасли и чем замещается импорт, выясним на круглом столе.

Считается, что с 2014 года некоторым строительным компаниям удалось найти российские аналоги до 90% материалов, использующихся в строительстве. Но определенная доля импорта все равно есть, плюс определенную долю в поставках составляли западные компании, разместившие производство в России, а сейчас покинувшие ее.



К участию в круглом столе приглашаются производители и поставщики стройматериалов и инженерных систем, оборудования, застройщики



По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

