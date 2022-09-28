26 октября — круглый стол «Мы все заместили: где строительная отрасль ищет и находит материалы и оборудование»

Вместе с логистическими проблемами и ростом цен это несколько осложнило жизнь игрокам строительного рынка. Насколько успешно продвинулось импортозамещение в строительной отрасли и чем замещается импорт, выясним на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Где сегодня самые больные точки: по каким стройматериалам, оборудованию, инженерии, технике для стройки особенно остро стоит вопрос замены или поиска новых решений?
- В каких направлениях импортозамещение можно назвать успешным?
- Изменилась ли ситуация с ценами на стройматериалы и оборудование за последние полгода? Что стало главным фактором изменения/стабилизации цен?
- Уход западных производителей с российского рынка — что будет с предприятиями, каковы перспективы их развития?
- Какие материалы и оборудование пока нельзя заменить отечественными аналогами и почему? Какие импортные аналоги рассматриваются взамен ушедших марок?
- Возможности параллельного импорта в сфере строительства?
- IT для стройки: есть ли необходимость импортозамещения? Есть ли наработки?
- Как поиски новых материалов отражается на себестоимости строительства и в итоге квадратного метра?
Считается, что с 2014 года некоторым строительным компаниям удалось найти российские аналоги до 90% материалов, использующихся в строительстве. Но определенная доля импорта все равно есть, плюс определенную долю в поставках составляли западные компании, разместившие производство в России, а сейчас покинувшие ее.
К участию в круглом столе приглашаются производители и поставщики стройматериалов и инженерных систем, оборудования, застройщики
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 26 октября 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru