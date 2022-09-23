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    Мультимедийное интервью

    Как поправки в закон перекроют кислород сайтам объявлений

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    Заместитель генерального директора Авито Иван Гуз
    Заместитель генерального директора Авито Иван ГузФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Каждый житель страны хотя бы раз в жизни искал что-то на Авито: квартиру, работу, товары, автомобиль. Площадка удобна в использовании и способна закрыть любые потребности. Но очевидно, что популярная платформа меняется — появляются новые задачи, цели и вызовы. Как развивается и будет расти компания, рассказал заместитель генерального директора Авито Иван Гуз. Но начали мы разговор со злободневного — изменений в законодательстве, лишающих онлайн-площадки объявлений правового статуса.

    Ценить, а не обесценивать

    — Иван, какая у вас позиция относительно поправок в закон «О рекламе»?

    — Наша позиция очень простая: мы считаем эти поправки деструктивными. У нас ушло больше 10 лет на создание очень сложной платформы, и она суперэффективна: мы обслуживаем десятки миллионов людей. 80% пользователей работают с нашим ресурсом бесплатно, они вообще не знают, что там есть какие-то дополнительные опции за деньги. Эти поправки к закону — по сути, попытка перечеркнуть все, что было создано нами и компаниями, которые занимаются подобного рода вещами в других вертикалях. Считаем, что все классифайды должны быть исключены из текста этого закона. Наша отрасль и так регулируется действующим законодательством.

    Аргумент авторов документа — происходящие утечки и передачи данных. Но вся информация наших пользователей надежно хранится на наших собственных серверах на территории РФ в полном соответствии с российским законодательством, что неоднократно подтверждали аудиты регуляторов. Данные не передаются за границу и защищены от возможных утечек. Команда из тысяч инженеров работала для того, чтобы сделать продукт таким, какой он есть, и предоставить тот уровень защиты, который существует. Поэтому нам в целом непонятно, какую проблему документ решает.

    «Авито» ежемесячно используют более 56 миллионов россиян, а значит, последствия этого закона коснутся каждой российской семьи. Кроме того, многолетние усилия правительства по развитию цифрового ландшафта, созданию конкурентоспособных IT-продуктов, повышению привлекательности работы в России для айти-специалистов могут быть обесценены одним принятым законопроектом. Мы, как и вся IT-отрасль, рассчитываем на то, что интересы рынка и миллионов пользователей будут учтены и защищены.

    Бренды, запчасти, ремонт дач. Что ищут пользователи

    Иван, Авито — одна из самых крупных IT-компаний в России. Сколько человек сегодня в команде?

    — Действительно, масштаб Авито трудно переоценить, особенно по той роли, которую мы играем в ежедневной жизни россиян. Ежедневно больше 22 млн человек пользуются нашим мобильным приложением или заходят на сайт. Это почти шестая часть всего населения России и практически каждая российская семья. Мы активно растем. Свои предложения на платформе размещают более 30 млн пользователей — это на треть больше, чем в 2021 году. А количество активных объявлений превысило 117 млн.

    В компании работают около пяти тысяч человек, из них две тысячи — инженеры, разработчики, аналитики, дизайнеры и т. д. Самый большой офис у нас в Москве, есть офис в Санкт-Петербурге, недавно открылся в Казани. В Авито уже не первый год практикуется гибридный формат, многие трудятся в регионах: более 3500 сотрудников Авито начинают рабочий день из 50 российских городов.

    Какие категории сейчас самые популярные? Что сейчас предпочитают покупать люди?

    — Авито растет равномерно. В последнее время активно развиваются различные товарные категории и категория услуг. Причины понятны: люди хотят приобретать качественные товары и хотят иметь выбор, который мы готовы им предоставить. Именно поэтому, например, очень хорошо растет категория fashion — одежда. На нашей площадке можно найти как привычные марки, так и новые бренды. 40% предложений на Авито в этой категории — новые товары. Причем благодаря развитию доставки очень хорошо работает межрегиональная торговля: можно одним кликом заказать вещь из любого города и получить в ближайшем пункте выдачи.

    Почему становятся популярнее услуги, тоже понятно. В последние несколько лет люди все чаще используют онлайн-каналы для поиска и заказа, потому что это удобно, надежно и безопасно. Поэтому, действительно, количество людей, которые предлагают услуги на нашей платформе и тех, кто этими пользуется, увеличилось.

    Фото: скриншот сайта Авито
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    Что еще изменилось для компании за последние полгода? Правда, что к вам пришло много предпринимателей из социальных сетей?

    — Первый существенный для нас скачок произошел в пандемию — тогда физически не было возможности предлагать товары кроме как через онлайн-каналы. Сейчас мы переживаем вторую волну интереса к онлайн-платформам: количество привычных площадок, на которых на которых бизнес мог продавать или продвигать товары и услуги, сократилось. Поэтому число бизнес-аккаунтов на Авито действительно выросло. Но важно понимать, о каком бизнесе идет речь. Есть профессионалы, для которых предпринимательство — регулярный и существенный источник дохода. Таких на нашей платформе более 300 тысяч. А есть клиенты — ребята, для которых этот источник дополнительный. Они в основном и «сидели» в запрещенном сегодня Instagram*. Таких у нас больше 2 млн: база большая. Раньше она увеличивалась на 20 с небольшим процентов в год, сейчас скорость роста приблизилась к 30 процентам.

    Много пришло профессиональных продавцов запчастей, которые предлагают детали с разборок — сейчас это особенно актуально. Также востребованы продавцы строительных материалов и прорабы: из-за сложностей с путешествиями люди стали инвестировать в развитие дач. Авито — демократичный способ, где можно за довольно небольшие бюджеты решить эти вопросы.

    Предприниматель на Авито может, воспользовавшись дополнительными опциями, создать настоящий магазин на платформе. Ему, по сути, теперь даже не нужен персональный сайт. Это востребовано?

    — Очень. Важнее всего, что мы как платформа даем возможность малому бизнесу создавать себе репутацию — при помощи системы рейтингов и отзывов — и находить клиентов среди более чем 56 миллионов пользователей по всей стране, которые каждый месяц посещают нашу платформу. Если у предпринимателя есть сайт в интернете, он может сколько угодно там о себе писать, но для клиентов такие отзывы не будут объективными. Ведь плохие можно удалить. Фишка Авито в том, что эти отзывы максимально честные. Будущий клиент или покупатель видит в профиле реальные истории предыдущих сделок и на основе этого принимает решение. Мы считаем, что так возникает эффект социальной коммерции.

    Фото: скриншот сайта Авито
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    Рейтинги и отзывы. Как устроена безопасность платформы

    Иван, вы назвали огромное количество актуальных объявлений на площадке — более 117 млн. Как модерация справляется с таким потоком?

    — В день на Авито подается под миллион новых объявлений и редактируется 5 миллионов действующих. Конечно, вручную модерировать это невозможно: все они проверяются автоматически. Алгоритмы отсматривают все тексты и изображения на соответствие законодательству РФ, нашим внутренним правилам. Если все хорошо, объявление выпускается. Если есть какие-то подозрения — автоматически блокируется или поступает на ручную проверку. Также существует дополнительная постмодерация: эксперты различными способами смотрят тот контент, который появился на сайте, реагируют на жалобы. Получается трехуровневая система проверки. В конечном итоге есть и естественная защита пользователей — рейтинги и отзывы. Если видишь, что аккаунт новый, на нем ничего нет, зато много негативных отзывов — наверное, стоит насторожиться.

    Электронная коммерция на рынке С2С («потребитель для потребителя») вообще требует особого внимания к безопасности. Что делает Авито, чтобы гарантировать безопасность сделок на платформе?

    — Авито за последнее время существенно повысил уровень безопасности на платформе. Мы создаем для наших пользователей «безопасный путь» от момента регистрации до закрытия сделки и написания отзыва. Если пользователи общаются внутри платформы, мы как площадка берем на себя ответственность за чистоту сделки. В нашем чате работает алгоритм, который отслеживает триггеры и предупреждает о небезопасных действиях — например, распознает фишинговые ссылки или запрос номера телефона. Если что-то пошло не так при доставке товара — можем компенсировать ущерб, а дальше идем вместе с партнерами выяснять, что случилось и как поступить, чтобы ситуация не повторялась. Именно так работает сервис Авито Доставка — пользователи могут быть уверены в безопасности сделки. Это с одной стороны.

    С другой же — мы понимаем, что все товары сложно перевести в Авито Доставку: есть огромное количество крупногабаритных и вообще негабаритных вещей. Поэтому существуют отдельные направления работы, связанные с модерацией объявлений и проверкой благонадежности аккаунтов, о которых я рассказывал ранее. Кроме того, у нас есть репутационная система. Пользователи могут проходить дополнительные проверки и получать цифровые бейджи. Число сделок с Авито Доставкой, позитивные отзывы и оценки, отсутствие жалоб — все это влияет на рейтинг и место в выдаче. Первыми покупатели видят объявления от благонадежных продавцов.

    Вот эти три уровня — модерация на входе в платформу, система отзывов и рейтингов и принцип безопасной сделки при расчетах, — по сути, образуют общий контур нашей безопасности.

    Многие крупные компании последние время страдают от сбоев или утечек данных. Как с этим справляется Авито?

    — За всю пятнадцатилетнюю историю у нас не было зарегистрировано ни одной утечки данных. Авито — не стартап, а передовая компания, уделяющая огромное внимание информационной безопасности как при проектировании продуктов, так и при работе с ними. Ежегодно мы вкладываем в технологии защиты пользователей на платформе 3-4 млрд рублей.

    Есть департамент информационной безопасности, задачи которого — защищать Авито от проникновения в наши информационные системы. Раз не было утечек — значит, ребята достаточно эффективно работают. Также нам помогают глобальные системы аудита и передовые подходы к защите данных.

    Вся наша система состоит из микросервисов: если какие-то элементы продукта откажут, остальные продолжат действовать. Мы работаем над тем, чтобы сбоев вообще не было. Каждый раз, если это случается, все тщательно расследуем: почему это произошло? Делаем выводы.

    Заместитель генерального директора Авито Иван Гуз
    Заместитель генерального директора Авито Иван ГузФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    А что дальше?

    Какие планы на дальнейшее развитие? Как будет меняться Авито Доставка?

    — Глобально, как компания, мы стараемся идти от потребностей пользователя. Все наши точки роста так или иначе закрывают разные запросы покупателей и продавцов. Поэтому в ближайших планах следующее: подключение всех типов доставок, включая крупногабаритные вещи; расширение способов оплаты — не только картой, но и всеми существующими способами, включая наличные. Будем продолжать развивать историю с доставкой силами продавца. Это важно: допустим, продает человек стиральную машину. Понятно, что он не будет ее доставлять через пункты выдачи — скорее, сам повезет по городу. Мы хотим, чтобы продавец знал: да, у покупателя есть деньги, они зарезервированы, осталось только довезти. Когда продавец довезет товар, то все средства получит.

    Также мы развиваем Авито Доставку не только для частных лиц, но и для юридических, с оплатой на банковский счет: чтобы на площадке компании могли продавать как в интернет-магазинах. Понимая, что наше ядро — все-таки частные лица, мы хотим и для бизнеса сделать процесс покупки очень надежным. Так что нам предстоит еще многое.

    Фото: stock.adobe.com
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    Авито — одна из главных социальных платформ для россиян. Как еще она помогает людям, помимо того, что экономит семейный бюджет?

    — Авито — изначально социальная платформа. Люди передают другим детские коляски, обувь, игрушки и прочее — это большой социальный вклад, который мы вносим. Второе: сейчас мы активно инвестируем в кросс-региональную торговлю. Если ты живешь в маленьком городе, то у тебя очень ограниченный круг тех, кто готов с тобою чем-то поделиться. А то, что есть в больших городах, для тебя недоступно. По мере того, как развивается Авито Доставка, проблема решается: 3,5 млрд рублей мы планируем потратить на субсидии в логистике в 2022 году. По сути, за потребителя оплачиваем большую часть стоимости перевозки. Для человека цена доставки остается приемлемой: 100-300 рублей. При этом сделка для него становится полностью безопасной. Если возникнет проблема, то мы всем компенсируем.

    А еще мы помогаем людям и находить работу, и предлагать свои услуги — то есть, получать новые источники дохода. Репутация копится, пользователи видят, что ты честно себя ведешь, — с тобой и дальше будут сотрудничать. Это и есть, мне кажется, главная социальная польза платформы.

    ООО «КЕХ еКоммерц», https://www.avito.ru/

    * Instagram запрещен на территории РФ.

    Заместитель генерального директора Авито Иван Гуз
    Заместитель генерального директора Авито Иван ГузФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: скриншот сайта Авито
    Фото: скриншот сайта Авито
    Заместитель генерального директора Авито Иван Гуз
    Заместитель генерального директора Авито Иван ГузФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: stock.adobe.com

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