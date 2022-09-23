Как поправки в закон перекроют кислород сайтам объявлений

Заместитель генерального директора Авито Иван Гуз Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Каждый житель страны хотя бы раз в жизни искал что-то на Авито: квартиру, работу, товары, автомобиль. Площадка удобна в использовании и способна закрыть любые потребности. Но очевидно, что популярная платформа меняется — появляются новые задачи, цели и вызовы. Как развивается и будет расти компания, рассказал заместитель генерального директора Авито Иван Гуз. Но начали мы разговор со злободневного — изменений в законодательстве, лишающих онлайн-площадки объявлений правового статуса.

Ценить, а не обесценивать — Иван, какая у вас позиция относительно поправок в закон «О рекламе»?

— Наша позиция очень простая: мы считаем эти поправки деструктивными. У нас ушло больше 10 лет на создание очень сложной платформы, и она суперэффективна: мы обслуживаем десятки миллионов людей. 80% пользователей работают с нашим ресурсом бесплатно, они вообще не знают, что там есть какие-то дополнительные опции за деньги. Эти поправки к закону — по сути, попытка перечеркнуть все, что было создано нами и компаниями, которые занимаются подобного рода вещами в других вертикалях. Считаем, что все классифайды должны быть исключены из текста этого закона. Наша отрасль и так регулируется действующим законодательством.

Аргумент авторов документа — происходящие утечки и передачи данных. Но вся информация наших пользователей надежно хранится на наших собственных серверах на территории РФ в полном соответствии с российским законодательством, что неоднократно подтверждали аудиты регуляторов. Данные не передаются за границу и защищены от возможных утечек. Команда из тысяч инженеров работала для того, чтобы сделать продукт таким, какой он есть, и предоставить тот уровень защиты, который существует. Поэтому нам в целом непонятно, какую проблему документ решает.

«Авито» ежемесячно используют более 56 миллионов россиян, а значит, последствия этого закона коснутся каждой российской семьи. Кроме того, многолетние усилия правительства по развитию цифрового ландшафта, созданию конкурентоспособных IT-продуктов, повышению привлекательности работы в России для айти-специалистов могут быть обесценены одним принятым законопроектом. Мы, как и вся IT-отрасль, рассчитываем на то, что интересы рынка и миллионов пользователей будут учтены и защищены.

Бренды, запчасти, ремонт дач. Что ищут пользователи — Иван, Авито — одна из самых крупных IT-компаний в России. Сколько человек сегодня в команде?

— Действительно, масштаб Авито трудно переоценить, особенно по той роли, которую мы играем в ежедневной жизни россиян. Ежедневно больше 22 млн человек пользуются нашим мобильным приложением или заходят на сайт. Это почти шестая часть всего населения России и практически каждая российская семья. Мы активно растем. Свои предложения на платформе размещают более 30 млн пользователей — это на треть больше, чем в 2021 году. А количество активных объявлений превысило 117 млн.

В компании работают около пяти тысяч человек, из них две тысячи — инженеры, разработчики, аналитики, дизайнеры и т. д. Самый большой офис у нас в Москве, есть офис в Санкт-Петербурге, недавно открылся в Казани. В Авито уже не первый год практикуется гибридный формат, многие трудятся в регионах: более 3500 сотрудников Авито начинают рабочий день из 50 российских городов.

— Какие категории сейчас самые популярные? Что сейчас предпочитают покупать люди?

— Авито растет равномерно. В последнее время активно развиваются различные товарные категории и категория услуг. Причины понятны: люди хотят приобретать качественные товары и хотят иметь выбор, который мы готовы им предоставить. Именно поэтому, например, очень хорошо растет категория fashion — одежда. На нашей площадке можно найти как привычные марки, так и новые бренды. 40% предложений на Авито в этой категории — новые товары. Причем благодаря развитию доставки очень хорошо работает межрегиональная торговля: можно одним кликом заказать вещь из любого города и получить в ближайшем пункте выдачи.

Почему становятся популярнее услуги, тоже понятно. В последние несколько лет люди все чаще используют онлайн-каналы для поиска и заказа, потому что это удобно, надежно и безопасно. Поэтому, действительно, количество людей, которые предлагают услуги на нашей платформе и тех, кто этими пользуется, увеличилось.



Фото: скриншот сайта Авито Поделиться Поделиться





— Что еще изменилось для компании за последние полгода? Правда, что к вам пришло много предпринимателей из социальных сетей?

— Первый существенный для нас скачок произошел в пандемию — тогда физически не было возможности предлагать товары кроме как через онлайн-каналы. Сейчас мы переживаем вторую волну интереса к онлайн-платформам: количество привычных площадок, на которых на которых бизнес мог продавать или продвигать товары и услуги, сократилось. Поэтому число бизнес-аккаунтов на Авито действительно выросло. Но важно понимать, о каком бизнесе идет речь. Есть профессионалы, для которых предпринимательство — регулярный и существенный источник дохода. Таких на нашей платформе более 300 тысяч. А есть клиенты — ребята, для которых этот источник дополнительный. Они в основном и «сидели» в запрещенном сегодня Instagram*. Таких у нас больше 2 млн: база большая. Раньше она увеличивалась на 20 с небольшим процентов в год, сейчас скорость роста приблизилась к 30 процентам.

Много пришло профессиональных продавцов запчастей, которые предлагают детали с разборок — сейчас это особенно актуально. Также востребованы продавцы строительных материалов и прорабы: из-за сложностей с путешествиями люди стали инвестировать в развитие дач. Авито — демократичный способ, где можно за довольно небольшие бюджеты решить эти вопросы.

— Предприниматель на Авито может, воспользовавшись дополнительными опциями, создать настоящий магазин на платформе. Ему, по сути, теперь даже не нужен персональный сайт. Это востребовано?

— Очень. Важнее всего, что мы как платформа даем возможность малому бизнесу создавать себе репутацию — при помощи системы рейтингов и отзывов — и находить клиентов среди более чем 56 миллионов пользователей по всей стране, которые каждый месяц посещают нашу платформу. Если у предпринимателя есть сайт в интернете, он может сколько угодно там о себе писать, но для клиентов такие отзывы не будут объективными. Ведь плохие можно удалить. Фишка Авито в том, что эти отзывы максимально честные. Будущий клиент или покупатель видит в профиле реальные истории предыдущих сделок и на основе этого принимает решение. Мы считаем, что так возникает эффект социальной коммерции.



Фото: скриншот сайта Авито Поделиться Поделиться





Рейтинги и отзывы. Как устроена безопасность платформы

— Иван, вы назвали огромное количество актуальных объявлений на площадке — более 117 млн. Как модерация справляется с таким потоком?

— В день на Авито подается под миллион новых объявлений и редактируется 5 миллионов действующих. Конечно, вручную модерировать это невозможно: все они проверяются автоматически. Алгоритмы отсматривают все тексты и изображения на соответствие законодательству РФ, нашим внутренним правилам. Если все хорошо, объявление выпускается. Если есть какие-то подозрения — автоматически блокируется или поступает на ручную проверку. Также существует дополнительная постмодерация: эксперты различными способами смотрят тот контент, который появился на сайте, реагируют на жалобы. Получается трехуровневая система проверки. В конечном итоге есть и естественная защита пользователей — рейтинги и отзывы. Если видишь, что аккаунт новый, на нем ничего нет, зато много негативных отзывов — наверное, стоит насторожиться.

— Электронная коммерция на рынке С2С («потребитель для потребителя») вообще требует особого внимания к безопасности. Что делает Авито, чтобы гарантировать безопасность сделок на платформе?

— Авито за последнее время существенно повысил уровень безопасности на платформе. Мы создаем для наших пользователей «безопасный путь» от момента регистрации до закрытия сделки и написания отзыва. Если пользователи общаются внутри платформы, мы как площадка берем на себя ответственность за чистоту сделки. В нашем чате работает алгоритм, который отслеживает триггеры и предупреждает о небезопасных действиях — например, распознает фишинговые ссылки или запрос номера телефона. Если что-то пошло не так при доставке товара — можем компенсировать ущерб, а дальше идем вместе с партнерами выяснять, что случилось и как поступить, чтобы ситуация не повторялась. Именно так работает сервис Авито Доставка — пользователи могут быть уверены в безопасности сделки. Это с одной стороны.

С другой же — мы понимаем, что все товары сложно перевести в Авито Доставку: есть огромное количество крупногабаритных и вообще негабаритных вещей. Поэтому существуют отдельные направления работы, связанные с модерацией объявлений и проверкой благонадежности аккаунтов, о которых я рассказывал ранее. Кроме того, у нас есть репутационная система. Пользователи могут проходить дополнительные проверки и получать цифровые бейджи. Число сделок с Авито Доставкой, позитивные отзывы и оценки, отсутствие жалоб — все это влияет на рейтинг и место в выдаче. Первыми покупатели видят объявления от благонадежных продавцов.

Вот эти три уровня — модерация на входе в платформу, система отзывов и рейтингов и принцип безопасной сделки при расчетах, — по сути, образуют общий контур нашей безопасности.

— Многие крупные компании последние время страдают от сбоев или утечек данных. Как с этим справляется Авито?

— За всю пятнадцатилетнюю историю у нас не было зарегистрировано ни одной утечки данных. Авито — не стартап, а передовая компания, уделяющая огромное внимание информационной безопасности как при проектировании продуктов, так и при работе с ними. Ежегодно мы вкладываем в технологии защиты пользователей на платформе 3-4 млрд рублей.

Есть департамент информационной безопасности, задачи которого — защищать Авито от проникновения в наши информационные системы. Раз не было утечек — значит, ребята достаточно эффективно работают. Также нам помогают глобальные системы аудита и передовые подходы к защите данных.

Вся наша система состоит из микросервисов: если какие-то элементы продукта откажут, остальные продолжат действовать. Мы работаем над тем, чтобы сбоев вообще не было. Каждый раз, если это случается, все тщательно расследуем: почему это произошло? Делаем выводы.



Заместитель генерального директора Авито Иван Гуз Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А что дальше?

— Какие планы на дальнейшее развитие? Как будет меняться Авито Доставка?

— Глобально, как компания, мы стараемся идти от потребностей пользователя. Все наши точки роста так или иначе закрывают разные запросы покупателей и продавцов. Поэтому в ближайших планах следующее: подключение всех типов доставок, включая крупногабаритные вещи; расширение способов оплаты — не только картой, но и всеми существующими способами, включая наличные. Будем продолжать развивать историю с доставкой силами продавца. Это важно: допустим, продает человек стиральную машину. Понятно, что он не будет ее доставлять через пункты выдачи — скорее, сам повезет по городу. Мы хотим, чтобы продавец знал: да, у покупателя есть деньги, они зарезервированы, осталось только довезти. Когда продавец довезет товар, то все средства получит.

Также мы развиваем Авито Доставку не только для частных лиц, но и для юридических, с оплатой на банковский счет: чтобы на площадке компании могли продавать как в интернет-магазинах. Понимая, что наше ядро — все-таки частные лица, мы хотим и для бизнеса сделать процесс покупки очень надежным. Так что нам предстоит еще многое.



Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





— Авито — одна из главных социальных платформ для россиян. Как еще она помогает людям, помимо того, что экономит семейный бюджет?

— Авито — изначально социальная платформа. Люди передают другим детские коляски, обувь, игрушки и прочее — это большой социальный вклад, который мы вносим. Второе: сейчас мы активно инвестируем в кросс-региональную торговлю. Если ты живешь в маленьком городе, то у тебя очень ограниченный круг тех, кто готов с тобою чем-то поделиться. А то, что есть в больших городах, для тебя недоступно. По мере того, как развивается Авито Доставка, проблема решается: 3,5 млрд рублей мы планируем потратить на субсидии в логистике в 2022 году. По сути, за потребителя оплачиваем большую часть стоимости перевозки. Для человека цена доставки остается приемлемой: 100-300 рублей. При этом сделка для него становится полностью безопасной. Если возникнет проблема, то мы всем компенсируем.

А еще мы помогаем людям и находить работу, и предлагать свои услуги — то есть, получать новые источники дохода. Репутация копится, пользователи видят, что ты честно себя ведешь, — с тобой и дальше будут сотрудничать. Это и есть, мне кажется, главная социальная польза платформы.

ООО «КЕХ еКоммерц», https://www.avito.ru/ * Instagram запрещен на территории РФ.

