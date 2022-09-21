Кто подлежит призыву и кому ждать повестку

В России объявлена частичная мобилизация. Полный текст указа можно прочитать тут.
Исходя из указа и того, что было сказано руководством страны, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат:
— отслужившие в армии мужчины в возрасте до 50 лет;
— те, кто имеет военную специальность и/или боевой опыт;
— военнообязанные женщины тоже подлежат призыву (например, врачи, переводчики, связисты).
Студентов и учащихся вузов мобилизовывать не будут, срочников в зону СВО не отправят, пообещал министр обороны Сергей Шойгу. Всего, по его словам, планируется мобилизовать 300 тысяч человек.