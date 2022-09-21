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    В России объявлена частичная мобилизация

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    Кто подлежит призыву и кому ждать повестку

    9 комментариев

    В России объявлена частичная мобилизация. Полный текст указа можно прочитать тут.

    Исходя из указа и того, что было сказано руководством страны, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат:

    — отслужившие в армии мужчины в возрасте до 50 лет;

    — те, кто имеет военную специальность и/или боевой опыт;

    — военнообязанные женщины тоже подлежат призыву (например, врачи, переводчики, связисты).

    Студентов и учащихся вузов мобилизовывать не будут, срочников в зону СВО не отправят, пообещал министр обороны Сергей Шойгу. Всего, по его словам, планируется мобилизовать 300 тысяч человек.

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