Кто подлежит призыву и кому ждать повестку

В России объявлена частичная мобилизация. Полный текст указа можно прочитать тут.

Исходя из указа и того, что было сказано руководством страны, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат:

— отслужившие в армии мужчины в возрасте до 50 лет;

— те, кто имеет военную специальность и/или боевой опыт;

— военнообязанные женщины тоже подлежат призыву (например, врачи, переводчики, связисты).

Студентов и учащихся вузов мобилизовывать не будут, срочников в зону СВО не отправят, пообещал министр обороны Сергей Шойгу. Всего, по его словам, планируется мобилизовать 300 тысяч человек.