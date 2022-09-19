«Мужик был при деле». Во Фрунзенском районе объяснили, зачем сотрудник ЖКХ вычерпывал лужу совком

Сотрудник ЖКХ, который вычерпывал воду из лужи при помощи совка, как выяснилось, делал это для удобства горожан. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе администрации Фрунзенского района Петербурга.



«Что же он делал? Перебрасывал лужу, которая мешала проходу пешеходов, в ливневую канализацию. Мужик был при деле, решал вопрос так, как мог его решить, чтобы людям было удобнее ходить», — рассказал руководитель пресс-службы Михаил Калинин.

