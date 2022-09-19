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    «Мужик был при деле». Во Фрунзенском районе объяснили, зачем сотрудник ЖКХ вычерпывал лужу совком

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    Пресс-служба администрации Фрунзенского района Петербурга

    Сотрудник ЖКХ, который вычерпывал воду из лужи при помощи совка, как выяснилось, делал это для удобства горожан. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе администрации Фрунзенского района Петербурга.

    «Что же он делал? Перебрасывал лужу, которая мешала проходу пешеходов, в ливневую канализацию. Мужик был при деле, решал вопрос так, как мог его решить, чтобы людям было удобнее ходить», — рассказал руководитель пресс-службы Михаил Калинин.

    «Фонтанка» писала, что на пересечении Дунайского проспекта и Бухарестской улицы заметили человека в оранжевой жилетке. С помощью железного совка он вычерпывал воду из углубления в асфальте и выбрасывал её в паре метров от себя. Причины его изнурительного труда были неясны.

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