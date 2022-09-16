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    СКА одержал седьмую победу подряд

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча проходила 16 сентября в Москве.

    СКА выиграл со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). Голы у армейцев забили Игорь Ожиганов (33), Степан Фальковский (34) и Дмитрий Яшкин (54).

    У «Динамо» отличись Эрик О'Делл (10), Дмитрий Рашевский (42).

    Для СКА эта победа стала седьмой подряд со старта нового чемпионата КХЛ. Следующий матч армейцы с Невы проведут 18 сентября в Петербурге против «Северстали» из Череповца.

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