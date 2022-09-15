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    Новые и секретные коллекции Петербурга: что посмотреть, если в Эрмитаже и Русском вы уже побывали

    #отЛИЧНЫЙпитер

    Новые и секретные коллекции Петербурга: что посмотреть, если в Эрмитаже и Русском вы уже побывали

    290
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    Проект «Отличный Петербург» раскрывает перед нашими читателями двери тех собраний, о которых многие даже не догадываются — и не только туристы, но и коренные жители. В одни пускают только по записи, в другие можно зайти по билету. За некоторые из нашего списка можно проголосовать в номинации «Новые и секретные коллекции», другие предложили нам читатели.

    Помните, что музейная жизнь Петербурга не ограничивается Эрмитажем, Русским музеем, «Эрартой» и музеями-квартирами наиболее известных жителей Северной столицы. В наших музеях вы найдете не только картины, скульптуры и ручку, которой Ленин писал воззвание к пролетариату, но и прямую трансляцию из начала прошлого века и запахи его тридцатых годов; растения, которым миллионы лет, и гальюнные фигуры парусников; комнату времен блокады и настоящую кабину машиниста современного поезда.

    Итак, отправляемся в интересное путешествие по петербургским коллекциям необычного!

    Фото: с сайта музея (brodsky.online)
    Фото: с сайта музея
    Фото: группа музея VK (vk.com/sculptorstudio)
    Фото: с сайта музея
    Фото: с сайта музея (ipm.ru/o_zavode/muzey)
    Фото: с сайта музея (museum.spmi.ru)
    Фото: с сайта музея (navalmuseum.ru)
    Фото: с сайта музея (museum.goz.ru)
    Фото: с сайта музея (dosug.metro.spb.ru/metro-museum)
    Фото: с сайта музея (rzd-museum.ru)
    1

    «...лучшие десять квадратных метров, что я знал в жизни»

    «Полторы комнаты». Музей Иосифа Бродского

    ул. Короленко, д. 14

    Официальный сайт

    Фото: с сайта музея (brodsky.online)

    Кому интересно: тем, кто ценит творчество Иосифа Александровича и хочет узнать больше о его жизни в Ленинграде.

    Здесь две половины: коммуналка, в одной из комнат которой жила семья Бродских, и экспозиционное пространство, созданное московским художником Александром Бродским (не родственник). «Новая» часть музея — это печи, лепнина и кирпичи, высвобожденные после ремонта. Здесь рассказывается о времени поэта, вкусах и настроениях поколения шестидесятников и о том, как это все повлияло на поэзию Бродского. А потом уже от эпохи переходим к поэту как человеку — в мемориальную часть, в сами «Полторы комнаты». Как пишут создатели музея, основная концепция этой половины — сохранение подлинной пустоты, которая эмоционально намного сильнее, чем воссозданная атмосфера коммунальной квартиры.

    «Остальное — их [Марии Моисеевны и Александра Ивановича, родителей поэта] плоть, их одежда, телефон, ключ, наше имущество и обстановка — утрачено и никогда не вернется, как будто в полторы наши комнаты угодила бомба. Не нейтронная бомба, оставляющая невредимой хотя бы мебель, но бомба замедленного действия, разрывающая на клочки даже память. Дом еще стоит, но место стерто с лица земли, и новые жильцы, нет — войска оккупируют его: таков принцип действия этой бомбы. Ибо это война замедленного действия».

    Иосиф Бродский, «Полторы комнаты», 1985

    Фото: с сайта музея (brodsky.online)
    Фото: с сайта музея
    Фото: группа музея VK (vk.com/sculptorstudio)
    Фото: с сайта музея
    Фото: с сайта музея (ipm.ru/o_zavode/muzey)
    Фото: с сайта музея (museum.spmi.ru)
    Фото: с сайта музея (navalmuseum.ru)
    Фото: с сайта музея (museum.goz.ru)
    Фото: с сайта музея (dosug.metro.spb.ru/metro-museum)
    Фото: с сайта музея (rzd-museum.ru)
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    2

    Войнушка понарошку

    Музей оловянного солдатика

    Кирочная ул., д. 43

    Официальный сайт

    Фото: с сайта музея

    Кому интересен: тем, кто любит миниатюры и процесс их создания. Знатокам военного быта.

    Музей в музее — вот концепция Музея оловянных солдатиков в Музее Суворова. Здесь детская игрушка из Древнего Египта доходит до сегодняшних войн дней. В витринах — сражения при Рымнике, Бородине, Сталинградская оборона и парад Победы. Часами можно рассматривать диораму легендарного швейцарского похода Суворова (все-таки вспомним, в чьем мы музее, и отдадим должное великому полководцу).

    А еще тут есть уникальная реконструкция последнего парада Российской императорской гвардии в 1914 году на Марсовом поле. Стройными рядами движутся полки гвардейцев, идет «прямая трансляция».

    Тем, кто хочет сам делать игрушки, тут тоже будет интересно: показан весь путь солдатика от модели до росписи.

    Ну и, конечно, придворный спектакль — андерсеновская сказка о стойком оловянном солдатике.

    Фото: с сайта музея (brodsky.online)
    Фото: с сайта музея
    Фото: группа музея VK (vk.com/sculptorstudio)
    Фото: с сайта музея
    Фото: с сайта музея (ipm.ru/o_zavode/muzey)
    Фото: с сайта музея (museum.spmi.ru)
    Фото: с сайта музея (navalmuseum.ru)
    Фото: с сайта музея (museum.goz.ru)
    Фото: с сайта музея (dosug.metro.spb.ru/metro-museum)
    Фото: с сайта музея (rzd-museum.ru)
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    3

    И Ленин — такой... без штанов

    Мемориальная мастерская скульптора М.К. Аникушина

    Вяземский, д. 8

    Официальный сайт

    Фото: группа музея VK (vk.com/sculptorstudio)

    Всем, кто любит крупные формы, интересные истории и современные выставки.

    Даже в нашем проекте — уж кто-то, а мы-то должны! — никто не знал, как интересно на экскурсии в этом музее. История успеха юного скульптора почти мистическая — так ему повезло с первой работой, памятником Пушкину на площади Искусств. А где еще вы увидите сто разных Чеховых?

    Что же касается вождя мирового пролетариата, его костюма, а также приключений «Скорчившегося мальчика» — сходите послушайте. Не пожалеете! Заодно узнаете, почему пилят памятники, что у них внутри, как узнать, что над скульптурой работали два автора и почему, если в мастерской монументалиста нет внутреннего балкона, у памятника может появиться третья рука.

    Фото: с сайта музея (brodsky.online)
    Фото: с сайта музея
    Фото: группа музея VK (vk.com/sculptorstudio)
    Фото: с сайта музея
    Фото: с сайта музея (ipm.ru/o_zavode/muzey)
    Фото: с сайта музея (museum.spmi.ru)
    Фото: с сайта музея (navalmuseum.ru)
    Фото: с сайта музея (museum.goz.ru)
    Фото: с сайта музея (dosug.metro.spb.ru/metro-museum)
    Фото: с сайта музея (rzd-museum.ru)
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    4

    Самая маленькая квартира писателя

    Государственный литературный музей «ХХ век» / Музей-квартира М. Зощенко

    Канал Грибоедова, 9

    Официальный сайт

    Фото: с сайта музея

    Кому интересен: любителям литературы и быта середины XX века. И новейших музейных штучек.

    В доме, где жили Зощенко, Ольга Форш, Житков, Каверин, Шварц, Заболоцкий, Рождественский и другие советские и антисоветские писатели, заново открылся самый маленький литературный музей в Петербурге: площадью всего 45 кв. м.

    Казалось бы, все мы знаем, как устроены все эти музеи-квартиры: пенсне писателя, любимая шляпа, стул, на котором он вроде бы как сидел… Не то здесь: после реконструкции в 2021-м музей превратился в нафаршированное самыми современными технологиями пространство — и в него бережно включена старая коллекция. Эффект присутствия обеспечивают аудиовизуальные инсталляции «Золотые слова» и «Звуки времени». И есть даже интерактив «Ароматы из жизни писателя» (кто любит нюхать книги — за мной).

    Изменился и двор Писательского дома — там открыта постоянная выставка «Дом под крышей звездной».

    Фото: с сайта музея (brodsky.online)
    Фото: с сайта музея
    Фото: группа музея VK (vk.com/sculptorstudio)
    Фото: с сайта музея
    Фото: с сайта музея (ipm.ru/o_zavode/muzey)
    Фото: с сайта музея (museum.spmi.ru)
    Фото: с сайта музея (navalmuseum.ru)
    Фото: с сайта музея (museum.goz.ru)
    Фото: с сайта музея (dosug.metro.spb.ru/metro-museum)
    Фото: с сайта музея (rzd-museum.ru)
    ПоделитьсяПоделиться
    5

    Хрупкая красота обязательных экземпляров

    Музей Императорского фарфорового завода

    проспект Обуховской обороны, д. 151

    Официальный сайт

    Фото: с сайта музея (ipm.ru/o_zavode/muzey)

    Кому интересно: любителям красивого. Ценителям дореволюционной и советской эстетики.

    Необычный филиал Эрмитажа: только фарфор и стекло, книги по истории ремесла и эскизы для росписи кисти известных художников.

    Заводской музей был основан раньше, чем Третьяковская галерея и Русский музей. С последней четверти ХIХ века по личному распоряжению императора Александра III все заказы императорской семьи исполнялись на заводе в двух экземплярах — и один оставался в музее. В советский период эта традиция регулярного пополнения тоже существовала. А еще здесь можно посмотреть на лучшие образцы китайского и японского фарфора и произведения европейских мануфактур.

    Дважды коллекция музея покидала стены завода: с осени 1917 до осени 1918 года ее вывозили в Петрозаводск, а в годы войны и блокады экспонаты были эвакуированы на Урал. И дважды чуть было не перенесли в Русский музей: сразу после войны и в начале 2000-х. Затем музей ИФЗ принял под патронат Эрмитаж, но оставил в стенах завода. И сейчас туда может прийти любой желающий и закричать радостно: «Да у моей бабушки такой котик в буфете стоял, я его разбил в три года!»

    Фото: с сайта музея (brodsky.online)
    Фото: с сайта музея
    Фото: группа музея VK (vk.com/sculptorstudio)
    Фото: с сайта музея
    Фото: с сайта музея (ipm.ru/o_zavode/muzey)
    Фото: с сайта музея (museum.spmi.ru)
    Фото: с сайта музея (navalmuseum.ru)
    Фото: с сайта музея (museum.goz.ru)
    Фото: с сайта музея (dosug.metro.spb.ru/metro-museum)
    Фото: с сайта музея (rzd-museum.ru)
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    6

    Сад камней иным манером

    Музей Горного университета

    наб. Лейтенанта Шмидта, 49

    Официальный сайт

    Фото: с сайта музея (museum.spmi.ru)

    Кому интересен: любителям и знатокам камней. Людям, интересующимся окаменелостями. Ценителям прекрасного.

    Вход бесплатный, но по предварительной записи

    Знаете ли вы, каким минералом было модно убивать в течение сотен веков и каким потом медленно травились жители Москвы и викторианской Англии? А почему римский водопровод сокращал продолжительность жизни? А какой камень долгое время был символом ада и сатаны? А что за минерал есть у практически любой женщины в сумочке или на туалетном столике, а каждый человек встречается с ним в младенчестве?

    Эти и другие — не менее захватывающие — истории и сами минералы, про которые их рассказывают, можно увидеть в Горном музее Петербурга.

    Там есть и уникальные предметы, которые иллюстрируют историю геологии и горного дела в России: модели, макеты и натурные образцы, связанные с горным и горнозаводским делом, — начиная с XVIII века и до наших дней; палеонтологический отдел и зал метеоритов.

    Фото: с сайта музея (brodsky.online)
    Фото: с сайта музея
    Фото: группа музея VK (vk.com/sculptorstudio)
    Фото: с сайта музея
    Фото: с сайта музея (ipm.ru/o_zavode/muzey)
    Фото: с сайта музея (museum.spmi.ru)
    Фото: с сайта музея (navalmuseum.ru)
    Фото: с сайта музея (museum.goz.ru)
    Фото: с сайта музея (dosug.metro.spb.ru/metro-museum)
    Фото: с сайта музея (rzd-museum.ru)
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    7

    Шнявы, вереи, фрегаты, корветы и авианосцы

    Центральный военно-морской музей

    ул. Большая Морская, д. 69A / пл. Труда, д. 5

    Официальный сайт

    Фото: с сайта музея (navalmuseum.ru)

    Кому интересен: морякам — будущим и бывшим. Особенно детям.

    При переезде в Крюковы казармы музей настолько обновился, что теперь вполне может выступать как новый. Сразу рекомендуем обратить внимание на носовые фигуры кораблей — они настолько велики, что можно их не заметить. И напоминаем, что второе их название — гальюнные.

    А дальше — идите по хронологии. От первых образцов отечественного кораблестроения и петровского флота до новейших военных кораблей. Это макеты, но их можно рассматривать примерно вечность каждый. Из первого зала, в котором экспонируется историческая слава российского флота, раньше чем через час никто не выходит. И это если невнимательно смотреть.

    Еще тут есть приборы, которыми пользовались моряки раньше и пользуются сейчас, водолазное оборудование, вооружение, детали корабельного быта... В общем, рай для любителей морских приключений.

    Фото: с сайта музея (brodsky.online)
    Фото: с сайта музея
    Фото: группа музея VK (vk.com/sculptorstudio)
    Фото: с сайта музея
    Фото: с сайта музея (ipm.ru/o_zavode/muzey)
    Фото: с сайта музея (museum.spmi.ru)
    Фото: с сайта музея (navalmuseum.ru)
    Фото: с сайта музея (museum.goz.ru)
    Фото: с сайта музея (dosug.metro.spb.ru/metro-museum)
    Фото: с сайта музея (rzd-museum.ru)
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    8

    ...и пушек гром, и звезды над Кремлем

    Музей истории Обуховского завода

    проспект Обуховской Обороны, д. 120

    Официальный сайт

    Фото: с сайта музея (museum.goz.ru)

    Кому интересно: любителям истории оружия и истории производства. Детям.

    Музей истории Обуховского завода открывался дважды: сначала в конце XIX века как музей металлургического производства. В 20-х годах его закрыли, и через 50 лет восстановили экспозицию — на этот раз уже как Музей трудовой, революционной и боевой славы предприятия.

    В мае 2014 года он переехал в бывшее здание больничной администрации завода, и теперь здесь можно увидеть военную и мирную продукцию, интерактивный макет Обуховского сталелитейного завода начала ХХ века, созданный в 2018 г. мастерами ООО «Гранд Макет Сервис».

    А еще в музейном дворике работает кузница, где изготавливают художественные кованые изделия на продажу.

    Фото: с сайта музея (brodsky.online)
    Фото: с сайта музея
    Фото: группа музея VK (vk.com/sculptorstudio)
    Фото: с сайта музея
    Фото: с сайта музея (ipm.ru/o_zavode/muzey)
    Фото: с сайта музея (museum.spmi.ru)
    Фото: с сайта музея (navalmuseum.ru)
    Фото: с сайта музея (museum.goz.ru)
    Фото: с сайта музея (dosug.metro.spb.ru/metro-museum)
    Фото: с сайта музея (rzd-museum.ru)
    ПоделитьсяПоделиться
    9

    Прокатиться в кабине машиниста

    Музей метро

    улица Одоевского, д. 29

    Официальный сайт

    Фото: с сайта музея (dosug.metro.spb.ru/metro-museum)

    Кому интересно: тем, кто любит знать, как все устроено. Знатокам общественного транспорта. Всем, кто ездит в метро.

    Попасть можно только по предварительной записи.

    Кто не мечтал попасть в кабину машиниста метро, поднимите руки! Правильно, нет таких.

    Мечту можно воплотить в жизнь — стоит только записаться в Интерактивный центр истории ГУП «Петербургский метрополитен», который в просторечии называют Музеем метрополитена. Это не мертвая экспозиция: в ней можно потрогать и повертеть все, что разрешит экскурсовод. Макет метро — удивительная вещь: четыре вагона образца 1960-х годов движутся по тоннелю, въезжают на станции разных типов, отправляются на ночной отстой в депо. А еще тут можно увидеть крупномасштабные (1:20) модели подвижного состава разных лет.

    В музее пускают в центр управления системами жизнеобеспечения метро, рассказывают о работе поездного диспетчера и оператора ситуационного центра, показывают фильмы про метрополитен, проводят экскурсии в самое новое депо города. Не для слабых духом: погрузиться на глубину более чем 70 метров в слои кембрийской глины и встретиться с метростроителем можно с помощью интерактивной строительной клети.

    Ну, кто полезет?

    Фото: с сайта музея (brodsky.online)
    Фото: с сайта музея
    Фото: группа музея VK (vk.com/sculptorstudio)
    Фото: с сайта музея
    Фото: с сайта музея (ipm.ru/o_zavode/muzey)
    Фото: с сайта музея (museum.spmi.ru)
    Фото: с сайта музея (navalmuseum.ru)
    Фото: с сайта музея (museum.goz.ru)
    Фото: с сайта музея (dosug.metro.spb.ru/metro-museum)
    Фото: с сайта музея (rzd-museum.ru)
    ПоделитьсяПоделиться
    10

    Гудят паровозы, пыхтят тепловозы, а наш бронепоезд стоит

    Музей железных дорог России

    Библиотечный пер., 4, корп. 2

    Официальный сайт

    Фото: с сайта музея (rzd-museum.ru)

    Кому интересен: всем! Но особенно детям и фанатам железных дорог

    За что мы любим новый Музей железных дорог еще больше, чем любили прежний? За интерактивность! Многие из исторических паровозов и тепловозов — действующие. В инсталляциях можно познакомиться с бытом железнодорожников, а если возникли вопросы — на них ответят сенсорные экраны и справочные киоски.

    В музее используют новейшие технологии: есть и дополненная реальность и видеотуры для тех, кто не может лично прибыть в основное здание.

    А машинистом хотите побыть? На симуляторе поезда не только все приборы как настоящие, но и картинка за окном меняется. 10 минут под руководством инструктора — и вы, если что, готовы взять на себя управление, если машинист выйдет из строя (на самом деле нет).

    А первый адрес музея — на Литейном. Так что, если рисовать его перемещения на карте, получится целый железнодорожный путь: Литейный — Шушары — Варшавский вокзал — Балтийский вокзал.

    Фото: с сайта музея (brodsky.online)
    Фото: с сайта музея
    Фото: группа музея VK (vk.com/sculptorstudio)
    Фото: с сайта музея
    Фото: с сайта музея (ipm.ru/o_zavode/muzey)
    Фото: с сайта музея (museum.spmi.ru)
    Фото: с сайта музея (navalmuseum.ru)
    Фото: с сайта музея (museum.goz.ru)
    Фото: с сайта музея (dosug.metro.spb.ru/metro-museum)
    Фото: с сайта музея (rzd-museum.ru)
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