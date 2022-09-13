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    Ограничения и особые налоги. Еврокомиссия расскажет, как будет бороться с энергетическим кризисом

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    Еврокомиссия в среду представит план по борьбе с энергетическим кризисом. Он будет включать обязательные ограничения по потреблению электроэнергии в пиковые часы, а также специальные налоги на сверхприбыль генерирующих компаний. Об этом 13 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

    Заявление было сделано еврокомиссаром по энергетике Кадри Симпсон во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге. Она рассказала, что ЕК пока не готова предлагать вводить потолок цен на российский газ, так как для этого необходимо провести дополнительную работу.

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представит предложения о введении ограничения цен на весь газ, а не только из России, уже в сентябре. Несколько дней назад министры энергетики стран ЕС встречались, но так и не смогли договориться об установлении потолка цен на газ. Однозначно поддерживают установление лимита на стоимость российского газа в основном страны Прибалтики.

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