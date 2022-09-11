В Москве «ограниченно работает» гигантское колесо обозрения, которое накануне открыли Путин и Собянин

Москвичи сдают билеты на самое большое в Европе колесо обозрения. Его открыли на ВДНХ ко Дню города, и оно вскоре встало, а теперь работает в ограниченном режиме, пишет MSK1.RU.

Как сообщило издание 11 сентября, колесо «Солнце Москвы» работает в ограниченном режиме. Тем, кто купил билеты с 11 по 25 сентября, предлагается их сдавать или перенести на более позднюю дату. Накануне аттракцион останавливался несколько раз. Одно из «зависаний» длилось около 10 минут.