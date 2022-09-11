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    В Москве «ограниченно работает» гигантское колесо обозрения, которое накануне открыли Путин и Собянин

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    Москвичи сдают билеты на самое большое в Европе колесо обозрения. Его открыли на ВДНХ ко Дню города, и оно вскоре встало, а теперь работает в ограниченном режиме, пишет MSK1.RU.

    Как сообщило издание 11 сентября, колесо «Солнце Москвы» работает в ограниченном режиме. Тем, кто купил билеты с 11 по 25 сентября, предлагается их сдавать или перенести на более позднюю дату. Накануне аттракцион останавливался несколько раз. Одно из «зависаний» длилось около 10 минут.

    На сайте аттракциона сообщается, что дирекция также ввела слотовую систему продажи билетов — число проездных на определенное время ограничено «из-за возникшего огромного ажиотажа».

    «Солнце Москвы» — самое большое колесо обозрения в Европе. Его монтировали больше полугода и планировали открыть еще весной. Аттракцион в День города запустили президент Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин.

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