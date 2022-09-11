Нас всех надули: 5 простых рецептов мыльных пузырей (и огромных тоже) — они пригодятся всем, у кого есть дети

Смотрим, запоминаем и уже трем хозяйственное мыло. Всё ради детей Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





Все дети любят мыльные пузыри, что уж и родители не прочь иногда надуть несколько десятков разноцветных мыльных шариков на пару со своим чадом. Конечно, от покупки бутылька с пузырями еще никто не разорился, но если вам нужен большой объём, например для праздника, или вы просто хотите провести эксперимент — наши коллеги из Wday.ru собрали несколько работающих способов сделать мыльные пузыри своими руками и недорого.

Наши коллеги собрали все рецепты в одном видео Автор: Wday.ru

В основе почти всех рецептов лежат вода, мыло, глицерин или сахар. Ничего сложного, но надо знать несколько хитростей, чтобы шары надувались легко, получались крупными и не лопались в ближайшие секунды.



Что нужно учесть перед приготовлением: лучше использовать не водопроводную воду, а кипяченую, а еще лучше — дистиллированную. В водопроводной воде много солей, а чем меньше в компонентах раствора примесей, тем лучше качество мыльной пленки; для большей плотности раствора, а стало быть, и большей прочности будущих шаров используйте глицерин или сахар. Жидкий глицерин в аптеке можно купить за 20 рублей; делая домашние мыльные пузыри, не переборщите с глицерином или сахаром, иначе раствор получится слишком плотным, и пузыри будет трудно выдувать; из менее плотного раствора выдуваются менее устойчивые пузыри, зато выдуваются легко, что оптимально подходит для малышей; если есть возможность, выдержите готовый раствор 12–24 часа. Некоторые специалисты для лучшего качества пузырей советуют выдержать раствор в холодильнике. За это время осядет пена — она в растворе не нужна. Из жидкого мыла

Вам понадобится: 100 миллилитров жидкого мыла, 20 миллилитров дистиллированной воды, 10 капель глицерина. Смешиваем воду и жидкое мыло, вспениваем с помощью венчика. Даем настояться жидкости в прохладном месте. После того как осядет пена (примерно через два часа), нужно добавить 10 капель глицерина. Готово! Из хозяйственного мыла Вам понадобится: 10 стаканов воды, 1 стакан натертого на терке хозяйственного мыла 72%, 2 чайных ложки глицерина или раствора сахара в теплой воде, можно с желатином.

Можно обойтись сочетанием воды и мыла без дополнительных добавок (например, если глицерина просто нет). Мыло потереть на мелкой терке, после этого полученную мыльную стружку засыпать в кипяченую горячую воду. Полученную смесь размешивать до полного растворения мыла. Если мыло плохо растворяется, то можно немного подогреть его на плите (для этого лучше использовать эмалированную кастрюлю). Только не доводите до кипения. После того как смесь станет однородной, ее нужно остудить — и можно начинать дуть пузыри.



Из сахара и детского средства для купания Вам понадобится: 200 миллилитров детского средства для купания, 400 миллилитров кипяченой воды, 6 чайных ложек сахара, 3 столовые ложки глицерина. Средство для купания смешиваем с водой и настаиваем полученную жидкость в течение суток. После этого добавляем глицерин и сахар. Ваши сахарные мыльные пузыри готовы. Из жидкости для мытья посуды Вам понадобится: полстакана жидкости для мытья посуды (только не для посудомоечных машин), 2 стакана воды, 2 чайные ложки сахара.

Тщательно перемешайте все ингредиенты. Готово! Вместо сахара можно использовать 1–2 столовые ложки глицерина. А если поставите раствор на сутки в холодильник, пузыри получатся то что надо. Как приготовить раствор для больших пузырей Вам понадобится: 0,8 литра дистиллированной воды, 0,2 литра средства для мытья посуды, 0,1 литра глицерина, 50 граммов сахара, 50 граммов желатина. Размочите желатин в воде, оставьте для набухания. Затем процедите и слейте лишнюю воду. Растопите желатин с сахаром, не доводя до кипения. Влейте полученную жидкость в 8 частей дистиллированной воды, добавьте остальные ингредиенты и перемешайте, не вспенивая. Этот раствор дает особенно крупные и прочные пузыри и он нетоксичен.

Как проверить свой раствор Легко — надуйте пузырь, окуните палец в пену, а затем коснитесь им пузыря. Если он лопнул, нужно добавить еще мыла и несколько капель глицерина или сахарного сиропа, если нет — раствор получился правильный. Мыльные пузыри считаются летним развлечением, однако зимой прозрачные шарики приобретают сказочно красивый вид. Если смесь приготовлена без глицерина, то морозный воздух раскрасит пузыри замысловатыми узорами. Поэтому мыльные пузыри — не развлечение исключительно для теплого времени года, как думают многие.

Еще полезные рецепты для дома

Недавно мы рассказывали, как сделать средство для мытья посуды и для посудомойки своими руками — это рецепты, которые помогут сэкономить. Вот один из них: У самодельного средства есть такой неоспоримый плюс, как натуральность, вряд ли вы специально нальете туда опасные токсины и канцерогены. После приготовления должен получиться примерно 1 литр раствора. Что нам понадобится:

белое хозяйственное мыло, натертое на крупной терке, — 0,5 стакана;

кипяток — 3 стакана;



хозяйственная сода — 4,5 ст. л.;



ароматическое масло — 1,5 ч. л.;



глицерин — 1 ч. л.

Начинаем приготовление — кастрюлю с водой ставим на сильный огонь. Добавляем тертое мыло и ждем, пока оно полностью растворится. Затем снимаем с огня и выливаем в глубокую миску с широким горлом. Далее всыпаем соду, глицерин и тщательно перемешиваем. Оставляем полученную смесь на 24 часа. Она должна со временем становиться гуще. Если хотите более жидкий состав, можно его снова подогреть и добавить туда неполную чайную ложку соды. Когда содержимое кастрюли станет однородным — добавим отдушку из ароматических масел. Вашу смесь можно перелить в бутылку с дозатором, оставшуюся на кухне от покупного средства.



Как сделать средство для мытья посуды в посудомоечной машине

Те, кто пользуются посудомоечной машиной, знают, что таблетки или средство для нее — удовольствие не из дешевых. Но выход есть — сделать средство самостоятельно.

Вам понадобится:

сода хозяйственная — 300 г;

сода пищевая — 100 г;



лимонная кислота — 300 г;



морская соль — 120 г;



лимонную кислоту можно заменить соком 1 среднего лимона.

Все позиции тщательно смешать и... всё. У вас получится примерно 800 граммов готового порошка. Для одной мойки в посудомоечной машине вам понадобится 1 столовая ложка средства.

Сначала домашние растворы и порошки могут показаться странными — они не так выраженно и легко пенятся, как химия из магазина. Но пенная феерия — это по большей части маркетинговый ход. Зато самодельные средства очищают посуду, не оставляя на ней вредного химического налета, и вы можете знать это наверняка.