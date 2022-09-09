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    В кино покажут семейную драму с Марион Котийяр

    1966
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    Фото: кадр из фильма
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    15 сентября на экраны выходит картина французского режиссера, мастера интроспективных драм Арно Деплешена «Брат и сестра». По сюжету, актриса Алис (ее играет Марион Котийяр) не виделась с братом, поэтом Луи (Мельвиль Пупо), больше двадцати лет из-за ревности к его успеху. Но смерть родителей заставляет их встретиться. В фильме также занята иранская актриса Голшифте Фарахани, памятная лучше всего по «Патерсону» Джармуша.

    Картина участвовала в конкурсе Каннского фестиваля. Сам режиссёр рассказал, что снимал фильм в родном городе, Рубе. Для него это была эмоционально тяжёлая работа — настолько интенсивно актёры вжились в свои роли. На съемках Марион Котийяр намеренно избегала общения с Мельвилем Пупо между дублями — чтобы создать необходимое чувство отчуждения. Зато эти тяготы были вознаграждены высокой оценкой французских критиков и сравнениями с работами Трюффо и Бергмана.

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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