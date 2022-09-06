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    Решение окончательное. Белый дом подтвердил, что США не признают Россию «страной — спонсором терроризма»

    1970
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    Американские власти не будут включать Россию в перечень стран — спонсоров терроризма. Об этом 6 сентября заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.

    Она подтвердила, что это решение является окончательным. Также Жан-Пьер добавила, что внесение РФ в список стран — спонсоров терроризма может иметь «непредвиденные последствия для Украины и задержать экспорт продовольствия».

    Ранее президент Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о необходимости включения России в такой перечень.

    23 июня сенат США принял резолюцию, призывающую госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма. В госдепе высказывались против и опасались последствий, в том числе там считали, что такое решение может поставить под угрозу договоренности по зерновой сделке. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что подобный шаг приведет к полному разрыву отношений между странами.

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