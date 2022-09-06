Средневековье в твоих родителях. Как в СССР боролись с чумой, холерой и «огневой болезнью»

Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Об эпидемиях — они ближе, чем мы думали, — петербуржцам расскажет особый мультимедийный проект, стартовавший в сентябре. Представляем небольшой тизер, который напоминает: опасные инфекции — это не истории из древних летописей, а реальные драмы не слишком далекого прошлого. И мы сейчас не о ковиде.

Фото: Павел Каравашкин Руководитель петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова, вице-губернатор Олег Эргашев и председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский делают селфи на выставке «Да, гигиена!» Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Полная версия мультимедийного проекта доступна горожанам с 5 по 21 сентября. Ее первая часть — выставка советских плакатов «Да, гигиена!» на Малой Садовой с атмосферной музыкой времен СССР и необычными возможностями для селфи.

Фото: Павел Каравашкин Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Вторая — экспозиция «Да будет благо народа высшим законом!» в Музее гигиены на Итальянской улице. С помощью видеопроекций и интерактивных тач-столов ее создатели рассказывают о неизвестных эпидемиях XX века, о борьбе с инфекциями в блокадном Ленинграде и становлении Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Она, кстати, самый ранний предшественник современного Роспотребнадзора и вместе с ним отмечает в этом году 100-летний юбилей.

Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Тиф: недуг Ивана Грозного

Эту кишечную инфекцию русские летописцы называли «огневой болезнью». И знаменитый царь тоже от нее пострадал. В XIX веке жертвами тифа стали более 50 тыс. человек. В Советской России только с 1918 по 1923 год он унес свыше 700 тыс. жизней. Остановить эпидемию помогли карантинные меры, сеть изоляционно-пропускных пунктов и прививки. Вакцину разработали в 1942 году.



Грипп: испанский, азиатский, русский

Впервые Россия столкнулась с этой инфекцией в 1918–1919 годах: тогда от «испанки» скончались 3 млн человек (в мире — около 100 млн). В 1950-х азиатским гриппом в СССР переболел 21 млн граждан. В 1977-м в стране бушевал «русский» штамм. Последний поражал преимущественно людей моложе 20 лет.

Менингит: с соцстроек на фронт

Его считают болезнью скученности и плохих жилищных условий. Первая эпидемия случилась в СССР в 1930-х: заразились примерно 50 человек из каждых 100 тыс. жителей страны. Эту вспышку связывали с массовыми перемещениями людей на социалистические стройки. Болезнь активно распространялась в армии во время Великой Отечественной войны, а после ее окончания пошла на убыль.

Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Чума: от Москвы до самых до окраин

В природе ею болеют грызуны, от которых инфекция передается человеку через блох. В СССР естественными очагами чумы были Средняя Азия, Казахстан и Закавказье. Однако первую эпидемию зафиксировали в Приморском крае в 1921 году: болезнь пришла из Китая. В 1939-м она появилась в Москве, но после этого в столицах уже не показывалась.

Всего с 1920 по 1989 год в СССР чумой заразились 3639 человек, скончались — 2060. До Великой Отечественной войны каждая вспышка уносила сотни жизней, но с середины 1940-х благодаря сульфидину и «синьке» (краситель «метиленовый синий», который применяется в медицинских целях) число жертв сократилось до нескольких десятков. А с конца 1950-х стрептомицин уменьшил количество смертей до единиц.



В СССР была создана мощная сеть противочумных учреждений, которая работает до сих пор. Эпидемиологи проводили ежегодные наблюдения за природными очагами, лаборатории исследовали штаммы чумы у корабельных крыс из потенциально чумных стран. Холера: госпиталь в море

К 1926 году советским медикам удалось потушить наиболее серьезные очаги болезни. Следующая вспышка случилась только в 1970-м. Сначала в Батуми заболели два студента из Средней Азии, через месяц инфекция пришла в Астрахань. К концу года в городе было больше тысячи больных, 35 человек спасти не удалось. Крупные очаги холеры возникли в Нахичевани, Херсоне, Одессе.



Для наблюдения и обследования зараженных приспособили 19 морских судов. В пострадавшие города было отгружено 7093 литра вакцины, миллионы упаковок тетрациклина и огромное количество хлорной извести. Эпидемию удалось остановить. Количество жертв составило менее 1%.



Натуральная оспа: вычислить и обезвредить

В Советской России «оспопрививание» стало обязательным в 1919 году, когда вышел соответствующий декрет. На тот момент в стране было зарегистрировано 186 тыс. больных. В 1925 году их уже 25 тыс., а к 1936-му заболевание в СССР ликвидировали.



В декабре 1959-го — январе 1960 года болезнь привезли в Москву из-за границы, но благодаря совместным усилиям эпидемиологов, милиции и государства вспышку быстро локализовали и остановили всего за 19 дней. В течение месяца удалось вакцинировать 5,5 млн москвичей и более 4 млн жителей Подмосковья.

Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Блокада Ленинграда: эпидемии, которых не было

Этот факт заслуживает особого упоминания: медики осажденного города в самое тяжелое и трагичное время сумели предотвратить массовое распространение сыпного и брюшного тифа. Они делали все, чтобы защитить Ленинград от инфекций и не допустить их распространения вместе с эвакуированными людьми.

Для этого на Ладожском озере действовали санитарно-контрольные пункты, санпропускники, изоляторы, инфекционные госпитали, банно-прачечные отряды, санитарно-эпидемиологические лаборатории. Практически вся специальная техника и аппаратура не работали, так как не было электричества и горючего. Вместо этого использовали простейшие обмывочные установки и дезинсекторы.

Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





А что сегодня?

В составе Роспотребнадзора, правопреемника созданной 100 лет назад санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), сейчас 85 центров гигиены и эпидемиологии, 21 научно-исследовательский институт, 18 противочумных станций и организации, занимающиеся дезинфекцией.

С современной работой Роспотребнадзора можно будет познакомиться на мультимедийной выставке в Музее гигиены на Итальянской улице, которую мы упоминали в начале статьи. Посетителям предложат заглянуть в инфекционную лабораторию и прикоснуться к оборудованию, с которым работают только специалисты в защитных очках и комбинезонах. Они примерят настоящий противочумный костюм, чтобы прочувствовать всю сложность работы сотрудников санэпидслужбы. И станут свидетелями медицинского эксперимента, наглядно демонстрирующего эффективность антисептиков.

