Сплошное надувательство: 10 «диетических» продуктов, от которых вы на самом деле толстеете

Смотрим, какая еда только кажется диетической Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Те, кто уже пробовал садиться на диету, знают, что иногда это дает совершенно противоположный эффект. Как только в ход идет всё лайт, обезжиренное, ПП и самое низкокалорийное, происходит какой-то адский скачок веса. Журналисты редакций E1.RU, NGS.RU и наши коллеги из Wday.ru спросили у экспертов, какие продукты только притворяются диетическими, а на самом деле обычные, а иногда даже более вредные, чем то, что вы всегда ели на ужин.



Суши и роллы Традиционная японская кухня имеет мало общего с блюдами, которые вам подают в отечественных кафе и ресторанах, но этот вопрос мало кого заботит — принято считать, что суши и роллы в любом случае легкие и диетические.



— Нужно принять во внимание то, как и сколько мы едим роллов и суши. Можно позволить себе небольшую порцию, но многие на этом не останавливаются, — говорит диетолог Галина Барташевич. — Плюс в Японии используются свежие продукты, которые всегда есть под рукой. В российских реалиях это невозможно. Так же как и невозможно на этих блюдах похудеть. Они очень калорийны, энергетическая ценность во многом зависит от ингредиентов и соусов.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.

Хотите похудеть на роллах — рискуете добиться только противоположного эффекта. Во-первых, в них используют белый шлифованный рис (больше 350 ккал и почти 80 граммов углеводов на 100 граммов продукта), который диетологи не рекомендуют. Во-вторых, вы точно будете есть роллы с соевым соусом. А это, кроме дополнительных калорий, еще и соль, которая задерживает воду в организме. Сложно назвать диетическим продуктом и сливочный сыр, который входит в состав большинства таких блюд. Ну а если предпочитаете теплые роллы, ингредиенты в которых преимущественно жареные, то накиньте сверху пару сотен килокалорий. Справедливости ради отметим: если вы жить не можете без роллов и одновременно стремитесь похудеть, берите обычные, с огурцом — в них всего-то чуть больше 20 ккал на 100 граммов.



Обезжиренные кисломолочные продукты и йогурты с наполнителями — Кисломолочные продукты обезжиривают на производстве, и вес продукта от этого уменьшается. Чтобы производитель мог продавать и не работал себе в убыток, что-то в этот продукт обязательно добавят, чтобы сохранился его вес и органолептические свойства. И тогда он уже меняет и свои вкусовые качества, и свойства. Такие продукты менее сытные, и получается так, что человек съедает больше обезжиренного продукта, потому что именно жир дает насыщение и вкус, — рассказывает диетолог Ирина Татарникова.

Ирина Татарникова — эндокринолог, диетолог Областного центра клинической диетологии и коррекции веса, ассистент кафедры госпитальной терапии НГМУ. Лучше купить самый простой натуральный йогурт и добавить туда сезонные или замороженные ягоды. Чтобы кисломолочные продукты лучше продавались, в них добавляют разные вкусовые добавки. Это превращает диетический кисломолочный продукт в десерт. — Когда человек пьет йогурт с клубникой, он думает, что употребляет что-то очень полезное, а на самом деле он потребляет большое количество сахара, — рассказывает диетолог.

Растворимые каши и мюсли По мнению эксперта, покупая растворимые каши-минутки или мюсли, мы получаем продукт с более высоким гликемическим индексом и меньшим количеством клетчатки. Она не будет так насыщать, как обычные серые крупы, и у человека, который позавтракал такой кашей, повышается риск того, что он будет переедать в течение дня. — Все мы знаем, что крупы нужно употреблять как источник сложных углеводов, но часто люди выбирают быстрые каши, которые варятся за 3–5 минут, и думают, что таким образом они обогащают свой рацион клетчаткой и сложными углеводами. Но такие каши уже подвергнуты обработке на производстве и уже не будут содержать того количества клетчатки, которое содержится в обычных серых крупах. Либо будет зерно уже расплющенное и часть клетчатки удалена, либо эти злаковые будут обработаны паром, — рассказывает Ирина Татарникова.

Кроме углеводов завтрак должен содержать белок, чтобы не было высокого пика сахара и инсулина с утра. Например, классическая каша и яйцо.

Коричневый сахар Коричневый цвет сахару придает меласса — побочный продукт сахарного производства. Эта сиропообразная жидкость — один из немногих подсластителей, богатых витаминами и микроэлементами, есть даже калий и магний. Но количества полезных веществ в ней недостаточно, чтобы вы почувствовали какой-то эффект. Также в мелассе содержится до 60% неизвлеченных углеводов, из-за чего ее ценят в сельском хозяйстве и добавляют в комбикорм. При обработке коричневый сахар очищается от патоки, но вашему организму от этого ни хуже, ни лучше. Диетические продукты на фруктозе Продукты на фруктозе Ирина Татарникова не рекомендует ни здоровым пациентам, ни пациентам с сахарным диабетом. Специалист считает, что лучше тогда выбрать продукт на стевии (джем или пастилу), но нужно внимательно изучить состав, он должен быть максимально простой. — Если мы посмотрим состав продуктов для диабетиков — в них та же пшеничная мука, они чаще всего более калорийные, чем их обычные сушки и печенье. На сегодня доказан вред различных сахарозаменителей. Единственный сахарозаменитель, вред которого не доказан, — стевия. Но нужно смотреть состав. Часто пишут на упаковке, что содержит стевию, но смотрим состав, а там фруктоза. А синтетическая фруктоза — она в разы хуже обычного сахара, — рассказывает врач.

Темный шоколад Когда сильно хочется сладкого, даже на диете можно позволить себе пару кубиков горького шоколада. Правда, выбирать его надо умеючи. Больше всего пользы и меньше сахара в горьком шоколаде, причем чем выше процент какао, тем лучше. Но не путайте горький шоколад с темным. В темном шоколаде как раз много сахара и всяких добавок, которые, скорее всего, не пройдут бесследно для талии. Идеально, когда шоколад содержит какао, какао-масло, натуральный ароматизатор и немного сахара. Кстати, чем дальше он стоит в списке ингредиентов, тем меньше его добавили производители. Гранола Одно время гранола была (да и сейчас старается удерживать свои позиции) популярным завтраком или перекусом. А всё потому, что она, как считалось, снижает уровень холестерина, регулирует пищеварение, помогает сбросить вес, улучшает работу сердца, насыщает энергией, предотвращает анемию, способствует нормальной работе органов. И это еще не полный список ее волшебных свойств.

— Гранола представляет собой овсяные хлопья или хлопья других злаков, дополнительно подвергшихся обработке, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Хлопья чаще обжарены с добавлением масла, сахарного сиропа или меда, в составе могут быть также сухофрукты, цукаты, засушенные ягоды и прочее. Гранола — это полноценный десерт с высоким содержанием простых углеводов, пример быстрого и калорийного завтрака. Польза регулярного употребления гранолы в долговременной перспективе сомнительна. Каша из цельного овса с добавлением ягод и фруктов будет полезнее и надолго обеспечит энергией.

Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог Новой больницы. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Свежевыжатые и покупные соки По словам диетолога Ирины Татарниковой, если все-таки хочется выбрать покупные соки, то лучше отдать предпочтение томатным. — Если говорить про свежевыжатые соки — когда мы измельчаем фрукт, он теряет свои свойства и всасывание сахара происходит гораздо быстрее, плюс на стакан сока надо несколько фруктов, и если в обычном состоянии мы можем съесть один апельсин, то на стакан сока уйдет 4 апельсина. Мы получим большую гликемическую нагрузку, — считает специалист.