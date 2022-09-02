Петербуржцам расскажут про станции метро «Взморье» и «Сад 9 Января»

Станций «Взморье» и «Сад 9 Января» в Петербурге нет, но лекция и будет именно о несбывшихся проектах метро Ленинграда. Впрочем, исследователь Михаил Крайнов расскажет в Маяковке и о том, что есть: почему, например, первая линия подземки — красная, а буква «М» — синяя. Бесплатно, 12+
Первому метро в мире, лондонскому, в следующем году 160 лет. К Лондону рабочий люд приезжал по железной дороге, а как дальше, до предприятий? Омнибусами или извозчиками. Или на своих двоих. «Тогда решили сделать внеуличную железную дорогу. Каким образом сделать внеуличную? Закопать под землю», — рассказывает Михаил Крайнов. Называли это «подземкой», underground, а «метро» — это от названия компании, которая подземку строила.
В России первая идея строительства подземки появилась спустя 30 лет. Только она не была метрополитеном: вместо Троицкого моста был бы подземный тоннель в три яруса для пешеходов, экипажей и канатной дороги. С начала ХХ века и до революции проекты строительства петербургского метрополитена появлялись ежегодно, а иногда и по несколько в год. По некоторым из них «подземка» была «надземкой», а то и проходила бы над водой. Когда в 1933 году после долгого перерыва появился новый проект метро, там и речи не шло о глубоком заложении. Метро в Ленинграде начали строить до войны — но уже в первые дни войны пройденные стволы затопили, а метростроевцы переключились на строительство складов, железнодорожных веток и портовых сооружений.
О том, какими должны были стать те станции первой очереди по результатам архитектурного конкурса, расскажет автор проекта «Несбывшийся Ленинград» Михаил Крайнов в лекции «Несбывшийся Ленинград. Метро, которого нет» 5 сентября в Маяковке (наб. Фонтанки, 44) или онлайн. Подробности регистрации на сайте библиотеки в разделе «Мероприятия».
Начало в 18:30
Александра Шеромова