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    В Петербурге курьеров Helix попросили не носить символ Z на работе

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    3 комментария

    Петербургских курьеров лабораторной службы Helix попросили воздержаться от ношения патриотического символа Z в рабочее время. Один из сотрудников компании поделился с «Фонтанкой» скриншотом сообщения от 26 августа из рабочего телеграм-канала.

    Фото: Предоставлено «Фонтанке»
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    «Поступило обращение о наличии выделительной символики у некоторых наших курьеров в виде буквы Z. <...> В рабочие часы просьба исключить подобное как на одежде, так и на ТС (Транспортных средствах. — Прим. ред.). Распоряжение руководства. Обсуждать тут нечего, поэтому просьба принять в работу», — говорится в публикации, предназначенной для работников.

    Автор сообщения уточняет, что решение связано с нежеланием привлекать внимание СМИ и вступать в возможные конфликты с клиентами.

    В пресс-службе Helix «Фонтанке» рассказали, что их сотрудникам запрещено носить «любое брендирование», отличное от символики компании. Как уточнили в компании, правило касается только рабочего времени курьеров: «У всех сотрудников «Хеликс», взаимодействующих с клиентами в очном формате: администраторов, курьеров, медицинских сестер, есть брендированная форма, предоставляемая Компанией. Согласно стандартам «Хеликс» и должностным обязанностям сотрудников, они обязаны носить форму в течение всего рабочего времени. То же самое касается автотранспорта, на котором сотрудники передвигаются в рабочее время».

    Фото: Предоставлено «Фонтанке»

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    Комментарии 3

    never mind02 Сен 2022 в 17:09
    Все верно.
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