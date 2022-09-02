В Петербурге курьеров Helix попросили не носить символ Z на работе

Петербургских курьеров лабораторной службы Helix попросили воздержаться от ношения патриотического символа Z в рабочее время. Один из сотрудников компании поделился с «Фонтанкой» скриншотом сообщения от 26 августа из рабочего телеграм-канала.
«Поступило обращение о наличии выделительной символики у некоторых наших курьеров в виде буквы Z. <...> В рабочие часы просьба исключить подобное как на одежде, так и на ТС (Транспортных средствах. — Прим. ред.). Распоряжение руководства. Обсуждать тут нечего, поэтому просьба принять в работу», — говорится в публикации, предназначенной для работников.
Автор сообщения уточняет, что решение связано с нежеланием привлекать внимание СМИ и вступать в возможные конфликты с клиентами.
В пресс-службе Helix «Фонтанке» рассказали, что их сотрудникам запрещено носить «любое брендирование», отличное от символики компании. Как уточнили в компании, правило касается только рабочего времени курьеров: «У всех сотрудников «Хеликс», взаимодействующих с клиентами в очном формате: администраторов, курьеров, медицинских сестер, есть брендированная форма, предоставляемая Компанией. Согласно стандартам «Хеликс» и должностным обязанностям сотрудников, они обязаны носить форму в течение всего рабочего времени. То же самое касается автотранспорта, на котором сотрудники передвигаются в рабочее время».