Из Казани в Петербург с комфортом: какие квартиры предложит новый застройщик

Появление на петербургском строительном рынке девелоперов из других регионов — явление нечастое. О том, какие стандарты принесет с собой из Татарстана компания «Унистрой», какие особенности есть у петербургских покупателей, и почему грамотно управлять недвижимостью не менее важно, чем ее построить, рассказал в интервью «Фонтанке» заместитель генерального директора одного из ведущих застройщиков Татарстана Искандер Юсупов.

Заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов Фото: пресс-служба компании «Унистрой» Поделиться Поделиться





— Почему именно сейчас вы выходите на рынок Петербурга?

— На самом деле наша проектная группа начала работу в Санкт-Петербурге еще в 2018 году. До момента получения разрешения на строительство первого объекта прошло 3 года. И вот в июне 2022 года мы открыли продажи.

— Чем привлекла вас Северная столица?

— Как правило, мы выбираем города-миллионники с высоким уровнем спроса. И, естественно, Петербург, как один из крупнейших и развитых городов страны, привлек наше внимание. Мы видим здесь высококонкурентный рынок с достаточно высоким потенциалом развития.

— Это не первый ваш опыт региональной экспансии?

— Компания работает на рынке недвижимости с 1996 года. В Казани мы начинали со строительства комплексных жилых проектов. В 2014 году мы выбрали для себя стратегию региональной экспансии. Первым новым городом для нас стал Тольятти. Мы реализовали в городе первый проект масштабного развития территории. В 2018 году мы вышли еще в один город — Уфу. Сейчас в нашем портфеле проекты в 5 городах: Казани, Санкт-Петербурге, Уфе, Тольятти, Перми. Как правило, это комплексные жилые проекты, которые включают в себя основные принципы создания комфортной среды: приватные дворы-парки, бульвары и прогулочные зоны на территории, детские сады, школы.



реклама Фото: пресс-служба компании «Унистрой» Поделиться Поделиться





— В чем особенность рынка недвижимости Петербурга по сравнению с другими регионами?

— Каких-то глобальных отличий нет. В основном, рынок по России отличается ценами и какими-то нюансами в менталитете покупателей. Например, в Уфе у людей было много опасений, точно ли мы достроим, не очередной долгострой ли это, поскольку в городе есть много проблемных объектов. Мы работаем на рынке 26-ой год и всегда сдаем объекты в срок, поэтому для нас это было непонятно. В итоге мы сдали объект даже раньше.

В Тольятти люди были не готовы выносить мусор, они долго и упорно требовали мусоропроводы. А в Казани их давно не строят, это считается негигиеничным, поэтому даже те, что есть — заваривают. У нас ушел год, чтобы переубедить тольяттинцев, что чистота в доме гораздо лучше, чем лишние 2 минуты в пути.

В Петербурге мы наверняка увидим что-то свое, научимся с этим работать: либо сами подстроимся под местные тренды, либо поменяем мнение покупателей. Мы уже поняли, что Петербург достаточно требовательный, задает для девелоперов весьма высокую планку по продукту и нам это интересно.

— Каким будет первый проект, который вы предложите городу?

— В начале лета мы начали строительство дома с названием Upoint* на Пискаревском проспекте. Это бизнес-класс, клубная застройка, всего 141 квартира. Район достаточно развитый, рядом — набережная Невы, центр города. В доме — приватный двор, зоны отдыха, амфитеатр, спортивные и игровые локации из природных материалов, домофоны с Face ID,** квартиры с террасами, саунами, мастер-спальни с ванными и гардеробными. На последних этажах — пентхаусы. В квартирах будут стоять двери со smart-замками. Зайти можно будет по коду, карте, по классике — ключом, также удаленно можно открыть дверь няне, клинеру. В доме будет подземный паркинг с зарядками для электрокаров. Рядом, на пересечении проспекта Металлистов и шоссе Революции мы построим для города детский сад на 100 мест.

реклама Фото: пресс-служба компании «Унистрой» Поделиться Поделиться





— Чем ваш проект будет выделяться?

— Качественным продуктом и высоким сервисом. В стандартах компании 2 ключевых вектора развития: качество продукта и забота о клиенте. Для нас очень важно давать клиентам больше, чем они ожидают: строить не просто жилые дома, а формировать новый уровень жилых пространств, объединять людей со схожими ценностями, интересами, взглядами на жизнь.

Мы уделяем большое внимание цифровизации. Наша задача в этом плане — сделать управление домом, квартирой настолько простым и удобным для клиентов, что позволит им получать весь комплекс услуг централизованным и бесшовным способом. В процессе покупки квартиры клиенты скачивают мобильное приложение, где можно отслеживать график платежей, там же можно записаться на получение ключей, после заселения — оплачивать квартплату, заказывать услуги сервисной компании. И это все одно приложение. Плюс туда же можно интегрировать систему «умного дома». Со смартфона можно включить музыку, кондиционер, чайник, открыть шторы. Можно создавать сценарии работы устройств в зависимости от времени. Я уже не говорю о таких базовых функциях как контроль протечки воды, пожарная сигнализация и др. Для жителей это допопция, но мы видим, что запрос на такие сервисы есть и достаточно большой.

Во всех наших новых домах мы ставим видеодомофоны с Face ID и автоматическим открыванием дверей, электронные замки в квартирах, видеодомофоны, проводим систему централизованной подачи в квартиры чистой питьевой воды. Всё это, казалось бы, небольшие опции создают ежедневный комфорт и освобождают время для главного, ценного, время для жизни.

— То есть ваши дома обслуживает своя управляющая компания?

— Да, Сервисная компания «Территория комфорта». Это является частью нашей идеологии. Мы не готовы прощаться с клиентами сразу после того, как сдали дом и передали ключи. Мы понимаем, что 70% имиджа девелопера складывается во время проживания в квартире, а не благодаря красивым рендерам. Крайне важно, как дом и двор будут выглядеть через 5 лет. В данном контексте наша Сервисная компания продолжает работу с клиентами, в соответствии с нашими ценностями и принципами (а на 1-м месте у нас клиент, его спокойствие и забота о нем), и, помимо стандартного набора функций, она оказывает жителям дополнительные услуги, формирует комьюнити по интересам. Кстати, «Территория комфорта» признана лучшей управляющей компанией в России.*** А тех, кто хочет увидеть наши дворы, где люди уже живут более 5 лет, мы ждем в гости, в Казань.

— Вряд ли вы собираетесь ограничиться одним проектом в Петербурге?

— У нас есть еще один участок земли — в Курортном районе, в Лисьем Носу. Если дом на Пискаревке — небольшой, камерный, то тут Лисий Нос — 105 га, это будет большой комплексный проект с 2 школами, 4 детскими садами, спортивным комплексом, бульваром, множеством парков и скверов. По задумке это отдельный полис, самодостаточный район со всей необходимой инфраструктурой в доступности 10 минут и акцентом на парковые и прогулочные зоны. Концепцию проекта мы разработали совместно со шведским бюро Semren & Mansson. Проект будет достаточно интересный, органично впишется в существующую жилую застройку прибрежной зоны Финского залива.

— Когда начнете строительство?

— Вопрос сложный. Санкт-Петербург — город с серьезными требованиями к строительным объектам. Для того, чтобы начать строительство застройщику необходимо пройти большой ряд градостроительных процедур. В комплексе силами застройщика будет построены детские сады, школы, поликлиника, вся необходимая транспортная инфраструктура, которая включает в себя развязку, железнодорожную платформу. Утвержден проект планировки территории, строительство планируем начать в следующем году.

— Какие планы у компании по дальнейшему развитию?

— Мы ведем достаточно много переговоров по городам России, и по территориям в центре, и по объектам на окраинах. В приоритете у нас комплексная жилая застройка. Это то, чем мы занимаемся в Казани, Уфе, Тольятти и то, с чем в дальнейшем планируем осваивать Санкт-Петербург и другие города. Как правило, в центре мы подбираем под наши проекты земельные участки от 1 до 5 га, если на окраинах и за городом — от 10 га и больше. Наш продукт включает в себя помимо жилой застройки парковые и прогулочные пространства, детские сады, школы. И, естественно, большие участки с точки зрения бизнеса для нас более интересны. Но при этом мы понимаем, что в развитых городах, таких как Казань, Уфа, Санкт-Петербург, не всегда есть большие участки в городе, поэтому, если локация с точки зрения транспортной доступности, наличия социальной и коммерческой инфраструктуры выигрышная, от таких земель мы тоже не отказываемся, и реализуем там небольшие проекты из 1–2 домов, но при этом наделяем их всеми атрибутами комплексной жилой застройки: дворами-парками, зонами для отдыха, работы на свежем воздухе, детскими и спортивными площадками, удобным паркингом.

— Что запустите в первую очередь?

— Мы исследуем каждый новый город: смотрим численность населения, анализируем благоприятные и неблагоприятные районы, жилые объекты и спрос на них. Проводим внутренние инвесткомитеты, оцениваем все риски и принимаем решение выходить туда или не выходить. Если выходить, то с каким продуктом, с какой ценой. Сейчас мы активно работаем с Москвой, рассматриваем Нижний Новгород, Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург. Также у нас в разработке 2 проекта под комплексную жилую застройку в Перми. В Перми мы планируем начать строительство в этом году.

реклама Фото: пресс-служба компании «Унистрой» Поделиться Поделиться





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