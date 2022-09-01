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    В Петербурге суд запретил паблики для тинейджеров, в которых эксперты увидели пропаганду транссексуальности

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    Василеостровский районный суд признал запрещенным распространение информации, публикуемой двумя сообществами «ВКонтакте». В невинных пабликах про жизнь кумиров современных тинейджеров бдительная дама нашла непристойные, на ее взгляд, вещи. Подробности 1 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В обоснование иска указывалось, что прокуратурой проведена проверка по обращению гражданки Жилиной о возможном нарушении законодательства при распространении информации, причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних. Специалист Петербургской академии постдипломного педагогического образования просмотрел паблики. Эксперт заключил, что материалы в них пропагандируют транссексуальность и трансгендерность, рекламируют операции по смене пола. В одном сообществе почти 2,5 млн подписчиков, в другом — чуть больше 330 тысяч. Специалист сделал вывод, что в силу широкого общественного резонанса посты могут причинять вред здоровью и развитию детей и подростков.

    «Размещенная информация создает видимость приемлемого обществом явления, способствует укоренению в обществе мнения об обыденности этого явления и успешности лиц, пропагандирует расстройства сексуального предпочтения, может оказаться для несовершеннолетних эмоционально привлекательной и будет побуждать их к указанным действиям», — заключил эксперт.

    Суд признал опубликованную в этих группах информацию запрещенной к распространению на территории РФ.

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