27 сентября — круглый стол «Цифровизация в медицине: оптимизация работы и повышение лояльности»

Сегодня вряд ли можно найти хотя бы одну современную клинику, которая не использовала бы в своей работе современные цифровые инструменты. Они помогают как оптимизировать работу внутри медучреждения, так и упростить взаимодействие с ним для пациента. О том, как внедряются цифровые технологии в работу клиник, обсудим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:

— Какие инструменты цифровизации клиники уже внедрили или планируют внедрить? Какого результата это позволяет достичь?

