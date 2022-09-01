27 сентября — круглый стол «Цифровизация в медицине: оптимизация работы и повышение лояльности»

Сегодня вряд ли можно найти хотя бы одну современную клинику, которая не использовала бы в своей работе современные цифровые инструменты. Они помогают как оптимизировать работу внутри медучреждения, так и упростить взаимодействие с ним для пациента. О том, как внедряются цифровые технологии в работу клиник, обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Какие инструменты цифровизации клиники уже внедрили или планируют внедрить? Какого результата это позволяет достичь?
— В чем задачи цифровых сервисов в современной клинике? Как они способствуют оптимизации работы?
— Как цифровые сервисы могут помочь в формировании лояльности клиентов? Как в принципе формируется лояльность пациентов к клинике? На что обращают внимание пациенты помимо качества медицинских услуг?
— Какие решения для клиник предлагают сегодня разработчики? Возникла ли потребность в импортозамещении каких-то решений в последнее время?
К участию в круглом столе приглашаются:
— представители медицинских клиник
— разработчики и интеграторы ПО и оборудования для медицинских учреждений
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru