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    27 сентября — круглый стол «Цифровизация в медицине: оптимизация работы и повышение лояльности»

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    Сегодня вряд ли можно найти хотя бы одну современную клинику, которая не использовала бы в своей работе современные цифровые инструменты. Они помогают как оптимизировать работу внутри медучреждения, так и упростить взаимодействие с ним для пациента. О том, как внедряются цифровые технологии в работу клиник, обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Какие инструменты цифровизации клиники уже внедрили или планируют внедрить? Какого результата это позволяет достичь?

    — В чем задачи цифровых сервисов в современной клинике? Как они способствуют оптимизации работы?

    — Как цифровые сервисы могут помочь в формировании лояльности клиентов? Как в принципе формируется лояльность пациентов к клинике? На что обращают внимание пациенты помимо качества медицинских услуг?

    — Какие решения для клиник предлагают сегодня разработчики? Возникла ли потребность в импортозамещении каких-то решений в последнее время?


    К участию в круглом столе приглашаются:

    — представители медицинских клиник

    — разработчики и интеграторы ПО и оборудования для медицинских учреждений


    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

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