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    26 сентября — круглый стол «Другое лицо: как изменить внешность с помощью пластической хирургии»

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    Пластические операции на лице можно разделить на две части: одни корректируют возрастные изменения, другие — то, что не устраивает по форме даже в молодости. И это не учитывая последствия каких-то серьезных травм, которые требуют вмешательства пластического хирурга. Как влияет изменения на лице на жизнь человека, обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    • Какие операции на лице выполняются чаще всего? Какие из них чаще проводятся в связи с возрастными изменениями, а какие — просто по желанию человека? Делают ли пластику лица мужчины?
    • Какие возможности сегодня существуют при хирургии лица — насколько сильно можно изменить уши, нос, веки, форму лица?
    • Современные технологии пластической хирургии — как добиться максимального эффекта при минимальной инвазивности?
    • Какие ограничения есть при пластике лица? В каких случаях она может быть невозможна?
    • Какие последствия могут быть после пластической хирургии? На какое время хватает эффекта при возрастных операциях?
    • Будущее пластической хирургии: тренды и перспективы развития.
    • Психология изменения внешности — что заставляет людей менять черты лица? можно ли с помощью пластической операции решить свои психологические проблемы

    К участию в круглом столе приглашаются клиники пластической хирургии и эстетической медицины, практикующие пластические хирурги, психологи.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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