21 сентября - круглый стол «Приём в ВУЗы - 2022: подводим итоги»

Как прошла приемная кампания по мнению вузов, и какие выводы стоит сделать в 2022 году - обсудим на круглом столе.

Изменения в правилах приема в вузы в 2022 году – в частности, необходимость «положить» оригинал аттестата в вуз при подаче согласия на зачисление – вызвало немало волнений среди абитуриентов. В итоге многие вузы отмечают, что средний балл поступивших снизился, как и количество поступивших из регионов.



Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы: