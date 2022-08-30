21 сентября - круглый стол «Приём в ВУЗы - 2022: подводим итоги»

Как прошла приемная кампания по мнению вузов, и какие выводы стоит сделать в 2022 году - обсудим на круглом столе.
Изменения в правилах приема в вузы в 2022 году – в частности, необходимость «положить» оригинал аттестата в вуз при подаче согласия на зачисление – вызвало немало волнений среди абитуриентов. В итоге многие вузы отмечают, что средний балл поступивших снизился, как и количество поступивших из регионов.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как прошла приемная кампания? Какие ее особенности вы можете отметить?
- Были ли технические трудности в связи с тем, что нужно было подавать оригинал аттестата? Почему люди не доверились Госуслугам?
- По всем ли специальностям удалось набрать студентов? Как вы оцениваете то, что средний балл поступивших упал?
- Изменились ли предпочтения абитуриентов при выборе специальностей? Что сейчас «в моде»?
- Уменьшилось ли в Петербурге количество студентов из регионов? К чему это приведет? Плохо это или хорошо?
- Какие корректировки вы бы внесли в правила приема в вузы? Что кажется вам важным поменять?
К участию в круглом столе приглашаются представители вузов и экспертов.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 21 сентября 2022 года
Место проведения конференц-зал №223 БЦ «Лениздат»
По вопросам участия обращаться:
Анастасия Петрова, +7 (953) 157–05–77, a.petrova@fontanka.ru