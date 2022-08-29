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    8 сентября — круглый стол «Итоги «жаркого» лета 2022-го. Рынок недвижимости набирает обороты»

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    Портал «ТТ Финанс» совместно с сетевым изданием «Фонтанка.ру» приглашает к участию в круглом столе представителей банков, строительных компаний, эксперты рынка.

    Предварительный список вопросов к обсуждению:

    • Оправдались ли ожидания на оживление рынка недвижимости летом? Какие объекты пользуются наибольшим спросом? Насколько уже вырос объем продаж в 3 квартале? Сравнение со 2 кварталом и г/г.

    • После снижения ставок по вкладам ощущается ли переток денег на рынок недвижимости? Увеличились ли продажи апартаментов и другой доходной недвижимости?

    • Изменилась ли структура спроса на объекты недвижимости? В частности, в сторону загородного домостроения и загородных объектов? Наиболее интересные объекты и условия их приобретения.

    • Что происходит с ценами на недвижимость? Насколько выросла цена летом? Сравнение с весенними ценами.

    • Заработала ли госипотека на новых условиях? Какой объем продаж у застройщиков идет с участием ипотечных сделок (в динамике)? Сколько ипотечных кредитов было выдано во 2-м квартале в банках? Каков прирост в 3 квартале?

    • Спецпрограммы банков и застройщиков. Существующие предложения на рынке. Какие объекты включены и каковы условия по ним? Что вызывает наибольший интерес у покупателей?

    • Ситуация на рынке вторичной недвижимости. Цены на вторичное жилье и условия по ипотеке. Динамика продаж.

    • Что ожидает рынок недвижимости осенью?

    Портал «ТТ Финанс» совместно с сетевым изданием «Фонтанка.ру»

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет оффлайн 8 сентября 2022 / 12:00

    Место проведения Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга»

    По вопросам участия обращаться:

    Эльвира Петрова,+7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

    План мероприятий

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