8 сентября — круглый стол «Итоги «жаркого» лета 2022-го. Рынок недвижимости набирает обороты»

Портал «ТТ Финанс» совместно с сетевым изданием «Фонтанка.ру» приглашает к участию в круглом столе представителей банков, строительных компаний, эксперты рынка. Предварительный список вопросов к обсуждению:

• Оправдались ли ожидания на оживление рынка недвижимости летом? Какие объекты пользуются наибольшим спросом? Насколько уже вырос объем продаж в 3 квартале? Сравнение со 2 кварталом и г/г.

• После снижения ставок по вкладам ощущается ли переток денег на рынок недвижимости? Увеличились ли продажи апартаментов и другой доходной недвижимости?



• Изменилась ли структура спроса на объекты недвижимости? В частности, в сторону загородного домостроения и загородных объектов? Наиболее интересные объекты и условия их приобретения.

• Что происходит с ценами на недвижимость? Насколько выросла цена летом? Сравнение с весенними ценами.

• Заработала ли госипотека на новых условиях? Какой объем продаж у застройщиков идет с участием ипотечных сделок (в динамике)? Сколько ипотечных кредитов было выдано во 2-м квартале в банках? Каков прирост в 3 квартале?



• Спецпрограммы банков и застройщиков. Существующие предложения на рынке. Какие объекты включены и каковы условия по ним? Что вызывает наибольший интерес у покупателей?

• Ситуация на рынке вторичной недвижимости. Цены на вторичное жилье и условия по ипотеке. Динамика продаж.

• Что ожидает рынок недвижимости осенью?

Портал «ТТ Финанс» совместно с сетевым изданием «Фонтанка.ру» По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдет оффлайн 8 сентября 2022 / 12:00

