Солнце задало жару. Ждите красивые северные сияния

Сильнейший за последние несколько месяцев всплеск активности на Солнце начался вечером в пятницу. В ближайшие 2–3 дня ожидается рост интенсивности полярных сияний. Об этом 27 августа сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.



Лаборатория регистрирует значительное увеличение интенсивности и мощности солнечных вспышек — сразу на нескольких участках звезды. Вспышки относятся к умеренному классу (M, 4-й уровень по 5-балльной шкале). В последний раз более сильные вспышки астрономы фиксировали еще еще в марте-апреле текущего года.