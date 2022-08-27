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    Солнце задало жару. Ждите красивые северные сияния

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    Сильнейший за последние несколько месяцев всплеск активности на Солнце начался вечером в пятницу. В ближайшие 2–3 дня ожидается рост интенсивности полярных сияний. Об этом 27 августа сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

    Лаборатория регистрирует значительное увеличение интенсивности и мощности солнечных вспышек — сразу на нескольких участках звезды. Вспышки относятся к умеренному классу (M, 4-й уровень по 5-балльной шкале). В последний раз более сильные вспышки астрономы фиксировали еще еще в марте-апреле текущего года.

    Ученые поясняют, что вспышки, предположительно, заметных магнитных бурь не вызовут, потому что они произошли на удалении от линии Солнце-Земля. Однако магнитное поле Земли насытится частицами от Солнца. Это, в свою очередь, в ближайшие дни повысит нагрузку на космические аппараты.

    «На протяжении ближайших 2–3 дней ожидается также рост интенсивности полярных сияний», — обещают астрономы.

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