Bloomberg узнал, какие визовые ограничения готовят в ЕС для туристов из России

Жителям России, желающим получить туристическую визу в Евросоюз, придется платить больше. Кроме того, для них подготовлены бюрократические осложнения. Как сообщает Bloomberg, странам ЕС будет предложено компромиссное решение во имя смягчения разногласий по визовому вопросу для граждан России.



О поиске компромисса рассказал глава МИД Чехии Ян Липавский (именно Чехия сейчас председательствует в ЕС). По его словам, на встрече глав МИД Евросоюза на следующей неделе будет предложено приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Белоруссией.