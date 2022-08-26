Bloomberg узнал, какие визовые ограничения готовят в ЕС для туристов из России

Жителям России, желающим получить туристическую визу в Евросоюз, придется платить больше. Кроме того, для них подготовлены бюрократические осложнения. Как сообщает Bloomberg, странам ЕС будет предложено компромиссное решение во имя смягчения разногласий по визовому вопросу для граждан России.
О поиске компромисса рассказал глава МИД Чехии Ян Липавский (именно Чехия сейчас председательствует в ЕС). По его словам, на встрече глав МИД Евросоюза на следующей неделе будет предложено приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Белоруссией.
Однако же, этот шаг не будет означать отказ от выдачи виз, к которому призывают, в частности, в Литве и Эстонии. Компромиссное решение позволит по-прежнему выдавать краткосрочные визы. Однако, время принятия решения будет увеличено, заявителям придется подавать больше документов, а сбор вырастет с 35 до 80 евро.