И телевидение, и связь. Жизнь в Карелии могут улучшить из-за НАТО

В Карелии необходимо обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание, чтобы жители не попали под влияние деструктивных сил из-за рубежа. Об этом 25 августа заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Петрозаводске на совещании по вопросам экономической безопасности Карелии.
По его словам, сейчас необходимо уделить особое внимание социально-экономическому развитию приграничных и арктических районов республики «в связи с принятыми решениями о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции и сворачиванием приграничного сотрудничества европейских стран» с Россией.
«Важно консолидировать усилия всех органов публичной власти на обеспечении национальной безопасности в приграничье, принять меры по повышению уровня жизни населения на этих территориях. В целях пресечения распространения деструктивного иностранного информационного влияния на местное население обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание», – отметил Патрушев (цитата по ТАСС).
Отметим, что сейчас в Карелии устойчивая мобильная связь действительно обеспечена далеко не везде. Корреспондент «Фонтанки» недавно убедилась в этом, когда неподалеку от границы попала в финский роуминг:
«У нас дача в Карелии, километрах в 13-15 от финской границы, в местечке Костамоярви. Мой оператор Tele2 там не ловит российскую сеть, телефон подключается к финской Elisa. А на озере Исо-Ийярви, например, даже «Мегафон», который там есть, переключается на финскую сеть», – рассказывает она.
9 августа президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. По последним данным, заявки этих стран пока не ратифицировали Венгрия, Греция, Испания, Португалия, Словакия, Турция и Чехия.