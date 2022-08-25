И телевидение, и связь. Жизнь в Карелии могут улучшить из-за НАТО

В Карелии необходимо обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание, чтобы жители не попали под влияние деструктивных сил из-за рубежа. Об этом 25 августа заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Петрозаводске на совещании по вопросам экономической безопасности Карелии.

По его словам, сейчас необходимо уделить особое внимание социально-экономическому развитию приграничных и арктических районов республики «в связи с принятыми решениями о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции и сворачиванием приграничного сотрудничества европейских стран» с Россией.



«Важно консолидировать усилия всех органов публичной власти на обеспечении национальной безопасности в приграничье, принять меры по повышению уровня жизни населения на этих территориях. В целях пресечения распространения деструктивного иностранного информационного влияния на местное население обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание», – отметил Патрушев (цитата по ТАСС).

Отметим, что сейчас в Карелии устойчивая мобильная связь действительно обеспечена далеко не везде. Корреспондент «Фонтанки» недавно убедилась в этом, когда неподалеку от границы попала в финский роуминг:

