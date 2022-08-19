«Оказалась предателем». Сенатор Исаков отрекся от дочери, которая высказалась против спецоперации

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков осудил интервью своей дочери Дианы, покинувшей Россию. Она не поддержала специальную военную операцию на Украине, что политик посчитал предательством.
Рассуждения о дочери Исаков опубликовал 19 августа в своем телеграм-канале. Он считает, что Диана получила за интервью деньги от «СМИ-иноагентов», «продала Родину» и хочет «хайпануть на серьезной теме». Также сенатор прошелся по ее психическому здоровью, упомянул ЛГБТ и добавил, что не воспитывает дочь с того времени, как ей исполнилось три года.
«В апреле Диана принимала участие в акции против СВО. <...> С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье», — написал Исаков.
Диана Исакова заявила, что отец, узнав о пацифистской позиции, выгнал ее из своего дома в Сочи, где она жила несколько лет. Ей 25 лет, она преподает йогу и интересуется психологией.