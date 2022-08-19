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    Итоги недели с Андреем Константиновым

    Итоги недели с Андреем Константиновым:

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    взрывы в Крыму, проблемы с визами, Эрдоган примеряет роль миротворца

    Из-за взрывов под Джанкоем остановлены пассажирские поезда в Крыму, в Севастополе и Керчи заработала система ПВО. Эстония закрыла границы для Россиян, а Финляндия сокращает выдачу виз. Премьер Эстонии Санна Марин попалась на танцах с алкоголем. Турецкий лидер Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запорожская АЭС тревожит Европу. Суд в Уфе назначил музыканту Юрию Шевчуку штраф за дискредитацию вооруженных сил РФ.

    Уходящую информационную обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

    Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes

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