Итоги недели с Андреем Константиновым:

взрывы в Крыму, проблемы с визами, Эрдоган примеряет роль миротворца
Из-за взрывов под Джанкоем остановлены пассажирские поезда в Крыму, в Севастополе и Керчи заработала система ПВО. Эстония закрыла границы для Россиян, а Финляндия сокращает выдачу виз. Премьер Эстонии Санна Марин попалась на танцах с алкоголем. Турецкий лидер Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запорожская АЭС тревожит Европу. Суд в Уфе назначил музыканту Юрию Шевчуку штраф за дискредитацию вооруженных сил РФ.
Уходящую информационную обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.
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