    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    767мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.74eur59.53
    Метрострой без ВТБСобрать ребенка в школуМолитва о получении визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    31 августа - круглый стол «Коронавирус, грипп и другие приметы осени: чего ждать и как подготовиться»

    1661

    Статистика заболеваемости коронавирусом в последние дни растет, как и госпитализация в больницы города. И уже скоро осень, когда традиционно наблюдается всплеск различных респираторно-вирусных инфекций, в том числе гриппа. О том, как готовиться к сезону простуд, как лечиться и когда от чего вакцинироваться – обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    • Новая волна коронавируса – понятно ли уже, чем она отличается от предыдущих? Кому стоит больше опасаться?
    • Диагностика коронавируса: новые и старые методы, их эффективность.
    • Нужно ли снова вакцинироваться от коронавируса, поможет ли старая вакцина от новых штаммов? Или стоит ждать новых?
    • Какие методы профилактики вирусных инфекций наиболее эффективны? Есть ли действительно работающие варианты?
    • Когда делать прививку от гриппа? Можно ли ее совмещать с прививкой от коронавируса? Не будет ли проблем с вакцинами?
    • Современные методы лечения вирусных инфекций. Почему иммуномодуляторы не работают?
    • Последствия перенесенных вирусов: как избежать осложнений и что проверить после выздоровления?
    • Реабилитация после коронавируса – как восстановиться быстрее?

    К участию в круглом столе приглашаются врачи-терапевты, иммунологи, педиатры , руководители медицинских учреждений, специалисты лабораторных исследований, производители тестов на коронавирус.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close