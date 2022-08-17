31 августа - круглый стол «Коронавирус, грипп и другие приметы осени: чего ждать и как подготовиться»

Статистика заболеваемости коронавирусом в последние дни растет, как и госпитализация в больницы города. И уже скоро осень, когда традиционно наблюдается всплеск различных респираторно-вирусных инфекций, в том числе гриппа. О том, как готовиться к сезону простуд, как лечиться и когда от чего вакцинироваться – обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Новая волна коронавируса – понятно ли уже, чем она отличается от предыдущих? Кому стоит больше опасаться?
- Диагностика коронавируса: новые и старые методы, их эффективность.
- Нужно ли снова вакцинироваться от коронавируса, поможет ли старая вакцина от новых штаммов? Или стоит ждать новых?
- Какие методы профилактики вирусных инфекций наиболее эффективны? Есть ли действительно работающие варианты?
- Когда делать прививку от гриппа? Можно ли ее совмещать с прививкой от коронавируса? Не будет ли проблем с вакцинами?
- Современные методы лечения вирусных инфекций. Почему иммуномодуляторы не работают?
- Последствия перенесенных вирусов: как избежать осложнений и что проверить после выздоровления?
- Реабилитация после коронавируса – как восстановиться быстрее?
К участию в круглом столе приглашаются врачи-терапевты, иммунологи, педиатры , руководители медицинских учреждений, специалисты лабораторных исследований, производители тестов на коронавирус.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru