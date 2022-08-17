Под Петербургом задержали мужчину, которого в Ульяновской области ищут за то, что мучил мать с помощью зажигалки и лака

Около года сотрудники уголовного розыска Ульяновской области искали 47-летнего жителя Пермского края за угрозы убийством и причинение среднего вреда здоровью матери. А нашли его в элитном поселке во Всеволожском районе Ленинградской области петербургские полицейские.



Обвиняемого в мучениях матери задержали накануне около половины первого ночи в коттеджном поселке Хапо-Ое, стало известно «Фонтанке» 17 августа.

