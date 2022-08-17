    Пробки

    3/10

    usd61.42eur62.36
    Робо-пес нашелся в магазинеЧем опасны водорослиЗа что аннулируют визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Под Петербургом задержали мужчину, которого в Ульяновской области ищут за то, что мучил мать с помощью зажигалки и лака

    2637
    4 комментария

    Около года сотрудники уголовного розыска Ульяновской области искали 47-летнего жителя Пермского края за угрозы убийством и причинение среднего вреда здоровью матери. А нашли его в элитном поселке во Всеволожском районе Ленинградской области петербургские полицейские.

    Обвиняемого в мучениях матери задержали накануне около половины первого ночи в коттеджном поселке Хапо-Ое, стало известно «Фонтанке» 17 августа.

    По версии следствия, в мае 2021 года в городе Инза он с помощью зажигалки и косметического средства причинил своей матери телесные повреждения.

    Задержанный передан инициатору розыска.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    26585926917 Авг 2022 в 11:32
    Фъ, Вы бы так талантливо и оперативно контент свой формировали как комментарии трёте...
    +0−0
    25267490117 Авг 2022 в 09:36
    "Традиционные семейные ценности" путинской православной России.
    +2−0
    Laska7717 Авг 2022 в 09:35
    мужчину?! мужчина ассоциируется с крепким, надежным плечом, защитником, а это настоящий упырь в человеческом обличье
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close