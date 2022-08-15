«Небесные бродяги» проведут лунный фестиваль в Лопухинском саду. Вход свободный

21 августа в Лопухинском саду пройдет театральный фестиваль «Ковава» по мотивам мифов, сказок и легенд народов России. Зрители смогут увидеть уличные спектакли, поучаствовать в интерактивах, послушать аудиосказки и посмотреть художественную инсталляцию и арт-объекты. Вход свободный.
Главный образ фестиваля — луна. В переводе с мордовского языка название фестиваля «Ковава» — богиня Луны. События фестиваля расскажут о значении и символике Луны у народов России. Так, на мастер-классах участникам предстоит сделать украшения и ночники, а в фотозонах будет плавающая луна и звездное небо.
«Мы всей труппой начали изучать отечественный фольклор: сказки, мифы, легенды, — и оказалось, что там очень много интересного. После прочтения книги «Мордовские народные сказки» Самородова мы точно решили ставить спектакль, в итоге получилось даже две постановки: «Небесные Нити» и «Ковава». Но нам все равно хотелось большего, поэтому родилась идея устроить целый фестиваль со спектаклями и мастер-классами», — рассказал режиссер театра «Небесные бродяги» Илья Лошаков.
Театр «Небесные бродяги» и ранее обращался к мифологии в своём творчестве. Так, один период театр интересовался Японией, и именно им был создан знаменитый, а ныне закрытый сад Хаяо Миядзаки.
Фестиваль начнется в 16:00 и продлится около трех часов. Организаторы обещают, что фестиваль пройдет при любой погоде: мастер-классы состоятся в крытых шатрах, а труппа театра привыкла работать при любых погодных условиях.
Вход свободный. Необходима предварительная регистрация в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».
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Полина Никитина