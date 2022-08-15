23 августа - круглый стол «Как строятся школы и детские сады в новых районах»

В Петербурге до 2027 года должно быть построено более 320 объектов социальной инфраструктуры. Большая часть из них — школы и детские сады, остальное — поликлиники и пожарные депо. Часть объектов финансируется за счет городского бюджета, часть — возводят застройщики, но все они передаются на баланс города. Как сейчас складывается ситуация со строительством соцобъектов в 2022 году поговорим на круглом столе. Вопросы для обсуждения:

● Сколько и каких соцобъектов откроется к 1 сентября? Сколько всего будет введено в 2022 году?

● Какая доля соцобъектов приходится на те, что строят девелоперы в своих ЖК? Каковы сейчас нормативы и правила?

● Сколько стоит построить детский сад и школу?

● Какими должны быть современные соцучреждения? Нормы и тенденции?

● Как сделать новые детские сады и школы не только красивыми, но и современными, с высоким уровнем образования? Могут ли появиться школы уровня ШГН в районах новостроек?

● Частные школы и детские сады — перспективы их развития в районах новостроек?

