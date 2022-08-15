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    23 августа - круглый стол «Как строятся школы и детские сады в новых районах»

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    В Петербурге до 2027 года должно быть построено более 320 объектов социальной инфраструктуры. Большая часть из них — школы и детские сады, остальное — поликлиники и пожарные депо. Часть объектов финансируется за счет городского бюджета, часть — возводят застройщики, но все они передаются на баланс города.

    Как сейчас складывается ситуация со строительством соцобъектов в 2022 году поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    ● Сколько и каких соцобъектов откроется к 1 сентября? Сколько всего будет введено в 2022 году?

    ● Какая доля соцобъектов приходится на те, что строят девелоперы в своих ЖК? Каковы сейчас нормативы и правила?

    ● Сколько стоит построить детский сад и школу?

    ● Какими должны быть современные соцучреждения? Нормы и тенденции?

    ● Как сделать новые детские сады и школы не только красивыми, но и современными, с высоким уровнем образования? Могут ли появиться школы уровня ШГН в районах новостроек?

    ● Частные школы и детские сады — перспективы их развития в районах новостроек?

    ● Как влияет наличие школы и детского сада на интерес покупателей к жилью?

    К участию в круглом столе приглашаются представители комитетов по строительству и образованию СПб и ЛО, застройщики, представители частных школ и детских садов.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91

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