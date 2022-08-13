Пермский театр оперы и балета покажет петербуржцам свои лучшие спектакли

С 14 по 26 августа на сцене Михайловского театра пройдут гастроли Пермского театра оперы и балета: зрителей ждут три классических балетных спектакля и вечер одноактных балетов.
Серию гастрольных спектаклей откроет «Корсар» в хореографии Василия Медведева по оригинальной партитуре Адольфа Адана. «Корсар» — традиционно красочный балет на приключенческую тему из жизни корсаров. Даты показов спектакля — 14, 15 и 16 августа, 19:00. 6+
18 и 19 августа в 19:00 покажут балетную классику «Жизель» (6+). Это особенная постановка для театра — с неё начался Пермский балет. В 2008 году реставрацию постановки осуществила Татьяна Легат.
Целых пять дней — 21, 22, 23, 24 и 25 августа — будут давать «Лебединое озеро». Балет сохранит в себе канонические фрагменты хореографии Петипа — Иванова, Александра Горского и Константина Сергеева. Однако ее дополнят и новыми смыслами. Главным героем истории становится принц Зигфрид, за душой которого охотится злой гений Ротбарт. Начало показов в 19:00. 6+
В последний день гастролей, 26 августа, покажут вечер одноактных балетов (12+). В программу вошли «Когда падал снег» Дагласа Ли, награжденный «Золотой маской», и две пластические миниатюры художественного руководителя Пермского балета Антона Пимонова. «Озорные песни» на музыку Франсиса Пуленка — первая постановка Антона Пимонова для Пермского балета. Главным ее героем выступает собственно классический танец, явленный во всем многообразии форм и настроений. А «Концерт
Пермский балет не чужой петербургскому зрителю. В годы Великой Отечественной войны именно сюда была эвакуирована труппа Ленинградского академического театра оперы и балета имени
Полина Никитина