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    Пермский театр оперы и балета покажет петербуржцам свои лучшие спектакли

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    С 14 по 26 августа на сцене Михайловского театра пройдут гастроли Пермского театра оперы и балета: зрителей ждут три классических балетных спектакля и вечер одноактных балетов.

    «Корсар»
    «Корсар»Фото: permopera.ru/
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    Серию гастрольных спектаклей откроет «Корсар» в хореографии Василия Медведева по оригинальной партитуре Адольфа Адана. «Корсар» — традиционно красочный балет на приключенческую тему из жизни корсаров. Даты показов спектакля — 14, 15 и 16 августа, 19:00. 6+

    18 и 19 августа в 19:00 покажут балетную классику «Жизель» (6+). Это особенная постановка для театра — с неё начался Пермский балет. В 2008 году реставрацию постановки осуществила Татьяна Легат.

    «Лебединое озеро»
    «Лебединое озеро»Фото: permopera.ru/
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    Целых пять дней — 21, 22, 23, 24 и 25 августа — будут давать «Лебединое озеро». Балет сохранит в себе канонические фрагменты хореографии Петипа — Иванова, Александра Горского и Константина Сергеева. Однако ее дополнят и новыми смыслами. Главным героем истории становится принц Зигфрид, за душой которого охотится злой гений Ротбарт. Начало показов в 19:00. 6+

    В последний день гастролей, 26 августа, покажут вечер одноактных балетов (12+). В программу вошли «Когда падал снег» Дагласа Ли, награжденный «Золотой маской», и две пластические миниатюры художественного руководителя Пермского балета Антона Пимонова. «Озорные песни» на музыку Франсиса Пуленка — первая постановка Антона Пимонова для Пермского балета. Главным ее героем выступает собственно классический танец, явленный во всем многообразии форм и настроений. А «Концерт № 5» — четвертое обращение Антона Пимонова к музыке Сергея Прокофьева.

    «Озорные песни»
    «Озорные песни»Фото: permopera.ru/
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    Пермский балет не чужой петербургскому зрителю. В годы Великой Отечественной войны именно сюда была эвакуирована труппа Ленинградского академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова (Мариинского театра). В Молотове (Перми) в 1942 году Арам Хачатурян пишет балет «Гаянэ», премьера которого проходит здесь же в декабре, а в 1943-м Сергей Прокофьев завершает балет «Золушка».

    Полина Никитина

    «Корсар»
    «Корсар»Фото: permopera.ru/
    «Лебединое озеро»
    «Лебединое озеро»Фото: permopera.ru/
    «Озорные песни»
    «Озорные песни»Фото: permopera.ru/

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