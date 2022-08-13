Громкий треск и быстрое приземление. В парке Петербурга бежали от падающего дерева

Дерево упало в субботу в Московском парке Победы. Ветви едва не задели отдыхающих горожан.

Громкий треск в половине второго дня 13 августа услышал читатель «Фонтанки» Эдуард. По его словам, дерево приземлилось очень быстро.

Пожилой паре пришлось бежать, чтобы не оказаться под весом густой кроны. По наблюдениям горожанина, никто из посетителей парка не пострадал.

Что конкретно погубило растение — неясно. Сегодня в Петербурге почти нет ветра. Синоптики также обещали, что суббота пройдёт без дождей.