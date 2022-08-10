«Вылетели с топором и начали долбить». На севере Петербурга двое напали на водителя и уехали с его деньгами

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, информация о нападении на автомобилиста поступила в дежурную часть незадолго до трёх часов дня 10 августа. Двое мужчин неславянской внешности топором крушили «Хёндэ Солярис» на пересечении Торжковской и Лисичанской улиц.

Перекрёсток парочка покинула с чужими деньгами, разъехавшись на двух «Киа Рио». Преступников ищут, точная сумма похищенного устанавливается.

Чёрный «Хёндэ» с разбитыми стёклами остался на дороге. Его показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Свидетели случившегося рассказывают, что нападение случилось, когда автомобиль остановился на перекрёстке. Кому-то издалека показалось, что налётчиков было трое, в руках — биты, которыми замахивались на водителя.



Оказавшиеся ближе рассмотрели двоих. В комментариях очевидец пишет, что «вылетели двое, начали долбить по машине, разбили стёкла и кидались на водителя».