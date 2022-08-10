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    «Вылетели с топором и начали долбить». На севере Петербурга двое напали на водителя и уехали с его деньгами

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    Полиция ищет двоих, учинивших разбойный налёт в Приморском районе Петербурга. До наличных добирались, размахивая топором.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, информация о нападении на автомобилиста поступила в дежурную часть незадолго до трёх часов дня 10 августа. Двое мужчин неславянской внешности топором крушили «Хёндэ Солярис» на пересечении Торжковской и Лисичанской улиц.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Перекрёсток парочка покинула с чужими деньгами, разъехавшись на двух «Киа Рио». Преступников ищут, точная сумма похищенного устанавливается.

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    Чёрный «Хёндэ» с разбитыми стёклами остался на дороге. Его показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Свидетели случившегося рассказывают, что нападение случилось, когда автомобиль остановился на перекрёстке. Кому-то издалека показалось, что налётчиков было трое, в руках — биты, которыми замахивались на водителя.

    Оказавшиеся ближе рассмотрели двоих. В комментариях очевидец пишет, что «вылетели двое, начали долбить по машине, разбили стёкла и кидались на водителя».

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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