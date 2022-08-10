    Пробки

    2/10

    usd60.45eur61.7
    Как вернуть аттестатСмерть порноактрисыПетербуржцы строят в МариуполеОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Задержанного после драки со стрельбой в Мурино бойца ММА Тарасова отпустили из суда

    648
    3 комментария

    Всеволожский городской суд Ленобласти отказал полиции в аресте блогера и борца ММА Артёма Тарасова, оказавшегося в числе задержанных после драки в Мурино, которая легла в основу уголовного дела о хулиганстве.

    Тарасова доставили в суд с ходатайством об аресте 10 августа. По итогам заседания в СИЗО его не отправили, отпустив к жене. «Друзья, всё хорошо… Слава богу, я сейчас на свободе», — доложил он в своём телеграм-канале, пообещав рассказать подробности после того, как найдёт замену телефону, который «к сожалению, забрали».

    «Фонтанке» Тарасов рассказывал, что в драку перерос конфликт в Интернете между спортсменами и «блатными». По его словам, сам он приехал на Екатерининскую улицу в Мурино миротворцем по приглашению знакомых из Всеволожского района и угодил в эпицентр. Стреляла, как уверяет Тарасов, противоположная сторона.

    К вечеру 8 августа полиция задержала пятерых предполагаемых участников. В их числе оказался Тарасов, его знакомый боец ММА и блогер, а также рэпер, который, судя по всему, представлял оппонентов.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close