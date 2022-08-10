Задержанного после драки со стрельбой в Мурино бойца ММА Тарасова отпустили из суда

Всеволожский городской суд Ленобласти отказал полиции в аресте блогера и борца ММА Артёма Тарасова, оказавшегося в числе задержанных после драки в Мурино, которая легла в основу уголовного дела о хулиганстве.
Тарасова доставили в суд с ходатайством об аресте 10 августа. По итогам заседания в СИЗО его не отправили, отпустив к жене. «Друзья, всё хорошо… Слава богу, я сейчас на свободе», — доложил он в своём телеграм-канале, пообещав рассказать подробности после того, как найдёт замену телефону, который «к сожалению, забрали».
«Фонтанке» Тарасов рассказывал, что в драку перерос конфликт в Интернете между спортсменами и «блатными». По его словам, сам он приехал на Екатерининскую улицу в Мурино миротворцем по приглашению знакомых из Всеволожского района и угодил в эпицентр. Стреляла, как уверяет Тарасов, противоположная сторона.
К вечеру 8 августа полиция задержала пятерых предполагаемых участников. В их числе оказался Тарасов, его знакомый боец ММА и блогер, а также рэпер, который, судя по всему, представлял оппонентов.