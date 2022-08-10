Задержанного после драки со стрельбой в Мурино бойца ММА Тарасова отпустили из суда

Всеволожский городской суд Ленобласти отказал полиции в аресте блогера и борца ММА Артёма Тарасова, оказавшегося в числе задержанных после драки в Мурино, которая легла в основу уголовного дела о хулиганстве.



Тарасова доставили в суд с ходатайством об аресте 10 августа. По итогам заседания в СИЗО его не отправили, отпустив к жене. «Друзья, всё хорошо… Слава богу, я сейчас на свободе», — доложил он в своём телеграм-канале, пообещав рассказать подробности после того, как найдёт замену телефону, который «к сожалению, забрали».

