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    Ищи снег летом! У оператора снегоплавильных камер прошли обыски

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    Правоохранительные органы провели обыски в помещениях АО «Коломяжское». Люди в погонах искали материалы для дела, возбужденного по «мошеннической» ст. 159 ч.4. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 августа.

    По данным редакции, речь идет якобы о приписках, которые неустановленные пока лица могли делать при утилизации снега, собранного этой зимой в петербургских дворах и на улицах. По версии следствия, в реальности его было расплавлено значительно меньше, чем отмечено в документах.

    О конкретных фигурантах уголовного дела редакции неизвестно.

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