Ищи снег летом! У оператора снегоплавильных камер прошли обыски

Правоохранительные органы провели обыски в помещениях АО «Коломяжское». Люди в погонах искали материалы для дела, возбужденного по «мошеннической» ст. 159 ч.4. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 августа.

По данным редакции, речь идет якобы о приписках, которые неустановленные пока лица могли делать при утилизации снега, собранного этой зимой в петербургских дворах и на улицах. По версии следствия, в реальности его было расплавлено значительно меньше, чем отмечено в документах.