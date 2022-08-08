Посольство Болгарии опровергло приостановку выдачи виз россиянам. Но есть нюанс

Посольство Болгарии в Москве продолжает выдавать россиянам визы, но сроки оказания услуг увеличились «по техническим причинам». Представительство страны рассказало об этом РИА Новости 8 августа.
«Для нас тоже был сюрприз, когда мы увидели эти новости. Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. На данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме. Сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но они предоставляются и будут предоставляться», — заявила собеседница агентства.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что консульская служба Болгарии приостановила прием документов от россиян на неопределенный срок. Причиной называли «сложившуюся чрезвычайную ситуацию».
Напомним, что 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии были признаны персонами нон грата в РФ. Таким образом Москва ответила на решение болгарских властей о высылке из страны 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств.