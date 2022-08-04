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    «График напряженный». Песков ответил, собирается ли Путин в Петербург на 85-летие со дня рождения Собчака

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    Президент РФ Владимир Путин не планирует приезжать в Петербург на 85-летие со дня рождения первого мэра города Анатолия Собчака. Об этом 4 августа заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    «Поездки в Питер нет. Он иногда в Питер летал в этот день. Но сейчас нет», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    По словам Пескова, сейчас у главы государства «очень и очень напряженный» график.

    Путин приезжал в Петербург совсем недавно — 31 июля на День ВМФ. Здесь он подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ, а также выступил с речью на Главном военно-морском параде.

    Анатолий Собчак стал первым мэром еще Ленинграда в 1991 году, оставался на посту до 1996-го. Владимир Путин работал в то время главой комитета внешних связей Смольного. Собчак скончался в Светлогорске в феврале 2000 года от острой сердечной недостаточности. 10 августа 2022 года ему бы исполнилось 85 лет.

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