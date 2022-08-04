«График напряженный». Песков ответил, собирается ли Путин в Петербург на 85-летие со дня рождения Собчака

Президент РФ Владимир Путин не планирует приезжать в Петербург на 85-летие со дня рождения первого мэра города Анатолия Собчака. Об этом 4 августа заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



«Поездки в Питер нет. Он иногда в Питер летал в этот день. Но сейчас нет», — сказал он (цитата по РИА Новости).



По словам Пескова, сейчас у главы государства «очень и очень напряженный» график.



Путин приезжал в Петербург совсем недавно — 31 июля на День ВМФ. Здесь он подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ, а также выступил с речью на Главном военно-морском параде.